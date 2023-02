Tomadura de pelo

¿Cuánta desvergüenza?, pero que, en cualquier caso, siga el espectáculo, que la piel ya está curtida.

“No solo cabe todo, sino que no hay pruebas de nada? Jabois.

Y es que suenan tanto esas palabras que asusta la indecente desvergüenza que nos va devorando a todos, mientras se sigue al equipo de “nuestras victorias” manque pierda que dirían… en Alcoy.

Tal vez porque saben que nadie va a mover un pelo de su autoseguridad, pagada con un bono de privatización que le permita creerse que es un afortunado, justo hasta que vengan a pasarle la minuta de aquello que “no le entre” en su ámbito de confort moral.

Y cuesta imaginarse que nada vaya a suceder, como tampoco sucedió en los múltiples casos de choriceo a los que hemos ido asistiendo, y ya va para varias décadas de rapiña e impunidad, desde habernos enterado, por ejemplo, que el vicepresidente “milagrero” del boom económico que nos metió en la burbuja inmobiliaria, con el gobierno macho de Aznar, para luego tener que escuchar que es que “vivíamos por encima de nuestras posibilidades”, hasta el descarnado abandono que sufrieron los mayores, tras unas vidas de sacrificios y renuncias, en los mataderos, perdón, en las Residencias, abandonados a su trágico destino, porque no se merecieron la atención médica ni la derivación hospitalaria, porque en la Comunidad de Madrid, las autoridades estaban más atentas a fomentar “la libertad de las terrazas y los turistas”, y, de nuevo, no ha pasado nada, porque todo se fue “pa´ la saca”.

Ahora mismo en que los sanitarios, aquellos mismos a los que tanto aplaudíamos cuando estábamos cagados de miedo y ellos estaban en vanguardia, jugándose la vida, sobran en el servicio público, en la atención primera y primaria, que es lo mismo, porque creen los que gobernaban cuando lo de las Residencias que todo ha de valer un precio, “me cago en esa mutación de la libertad que predicaban anteayer”, y que un/a enfermero/a puede hacer un apaño, y que te vayas haciendo a la idea de que mejor te iría con un “seguro privado”, justo hasta que te entre algo grave y entonces ya se verá cómo se te devuelve, con calzador, a la Sanidad pública de nuevo. Un puro escarnio todo, un embudo que a todos tragará.

Mientras sucede lo que sucede, que, en realidad, parecerá que no sucede nada, con que un club grande haya estado pagando “millones”, oigan, millones de euros, a un vicepresidente arbitral, “pa' na”, aunque si se aprieta te insultan porque el dispendio solo era por “asesoramiento verbal”, y no pasa nada, porque no quedó nada firmado, y solo importa que el presidente del gran club concluya que todo se trata de cierta conspiración porque “su equipo ahora va como un tiro”. Y lo que ya ha prescrito ya está sobreseído y el resto pues a punto de lo mismo, y miel sobre hojuelas. Y nadie remueve los cimientos de esta falta absoluta de integridad, y nada ni nadie hará cambiar el caldo tóxico en que nos asfixiamos muchos, en el que otros bracean con gusto, cuando solo importa que “nuestro equipo gane”.

Por cierto que resulta constatable que las autonomías que menos invierten en Sanidad pública son Madrid, Andalucía y Murcia, y ahora sigan explicando lo evidente, salvo que prefiramos volver a taparnos oídos y ojos. Por ejemplo, en Madrid la inversión ronda los 1.300 millones de euros, mientras que en el País vasco supera los 1.900 millones. Y, en cualquier caso la culpa será del gobierno central aunque sea mentira… muy digerible.

Pero no importa, ahora estamos entretenidos con esa “nueva plaga de invertidos”, de la que ya se hablaba en la Dictadura de Miguel Primo de Rivera, claro que ahora a los homosexuales, todo sea por la “corrección léxica”, habrá que añadir los “trans” o vaya uno a saber, que con la aprobación de ciertas leyes “feministas”, pronto se descuidará la masculinidad de esta nuestra sociedad. Mecachis. Con lo fácil que resulta insultar con aquello de “feminazis”, y se matan dos pájaros de un tiro. Banalizamos sobre el feminismo y sobre el nazismo, y van abriéndose paso los testaferros del poder… de siempre. ¿Y de lo otro?, pues… otro día si eso.