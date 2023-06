No pretendo escribir un artículo sino más bien formular una pregunta: ¿dónde está el voto cautivo? Las recientes denuncias sobre compra de votos me hicieron pensar en qué otros medios había para hacerse con los votos fraudulentamente. Luego recibí vuestro mapa sobre “qué vota tu vecino”. Y entonces me di cuenta de que en cada elección se produce una gran apropiación de votos delante de nuestras narices pero sin que nadie se dé cuenta. Esto es lo que yo he visto: vivo en Chamberí y en 4 manzanas desde mi casa hay cinco colegios religiosos concertados y tres parroquias. Los días de elecciones a las 9 de la mañana sale una larga fila de monjas llevando su sobre ya cerrado, que colocan discretamente entre los pliegues de su hábito y se dirigen al colegio electoral. Le dije a una de ellas: “Hermana qué bien preparada va usted!” Y ella sonriente contestó: “A cumplir con nuestro deber”. También hay un grupo de las que empujan sillas de ruedas donde van las religiosas discapacitadas. Los curas van más tarde y más desperdigados. ¿Se puede extrapolar esta actuación a todos los centros religiosos de este país? Naturalmente no estoy oponiéndome a que los religiosos voten pero sí me parece sospechoso de falta de libertad que voten con un sobre cerrado que les entregan sus superiores. A esto añado que muchos porteros de esta zona han estado subiendo sobres de Vox y del PP. en mano a personas mayores, no de los otros partidos, como si esas fueran las únicas papeletas.

Creo que aquel voto cautivo de antaño de caciques ha desaparecido como tal pero ha sido sustituido por este otro tipo de voto igualmente cautivo y vergonzoso. ¿Podría eldiario.es investigar estos casos y hacer una comparativa ahora que el voto está localizado geográficamente con tanta precisión? ¿Podría detectarse en barrios tradicionalmente de izquierdas la influencia de las instituciones religiosas? Recordemos que recientemente el alcalde Almeida nombro una plaza en Chamberí como plaza de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, por el convento que linda con ella e hizo una inauguración a la que se hizo ir a los niños del Colegio sin haber recabado el permiso de los padres, aunque estos se negaran a confirmarlo. Como son niños también se les puede usar.