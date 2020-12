La respuesta ya la conocemos. Alguien a quien se acusa de homofobia desmiente la afirmación con la cantinela: "No es así, tengo un amigo gay". Bueno, pues no es verdad. No que sea gay, que probablemente, lo que es mentira es que es tu amigo. Porque es casi imposible que tengas solo UN amigo gay.

Hasta mañana, solo los socios y socias de elDiario.es pueden acceder a este contenido Leer ya las noticias de mañana es solo una de las razones que han llevado a nuestros más de 56.000 socios y socias a apoyarnos. Tú también puedes hacer posible el mejor periodismo independiente. Hazte socio/a Date de baja cuando quieras No, Gracias Ya soy socio/a. Iniciar sesión