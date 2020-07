12J.- Pontón (BNG) apela a hacer "historia" el domingo y lograr "confinar" al PP en la oposición

"Nos jugamos el futuro de este país", incide en el mitin de cierre de campaña

A CORUÑA, 10 (EUROPA PRESS)

La portavoz nacional del BNG y candidata a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha apelado a hacer "historia" este domingo para lograr que por primera vez una mujer sea presidenta de la Xunta y para "confinar al PP en la oposición".

"Nos jugamos el futuro, cambiar el rumbo de un país que nos están destrozando", ha expuesto, instando a acudir a votar el domingo en el mitin de cierre de campaña en la plaza de María Pita de A Coruña. En él, ha pedido "una gran movilización" por parte de los que están "hartos" de los "obstáculos" y quieren "que esta tierra se levante".

Y es que Pontón ha reclamado el voto para el BNG para "parar los pies a ese PP que cree que iba a ganar las elecciones". "Creían, porque hay un PP desencajado", ha dicho cuestionando los resultados que pronostican las encuestas y pidiendo que se concentre el voto en la formación nacionalista.

"Hay que romper ese caciquismo, con ese proyecto que no representa nada para este país". Frente a ello, ha reivindicado la apuesta por "una Galicia con dignidad, con futuro". "Se les acaba el cuento de tanta corrupción y tanto abandono", ha añadido haciendo un especial llamamiento a los jóvenes para que acudan a votar.

En un acto, junto a los candidatos por A Coruña Xosé Luís Rivas y Mercedes Queixas, así como la portavoz nacionalista en Bruselas, Ana Miranda y el diputado en el Congreso, Néstor Rego, Pontón ha apelado, para lograr una victoria nacionalista, al "movimiento imparable". "A esa fuerza que quiere un cambio en este país" para construir a partir del próximo domingo "un futuro".

"PARAR A LOS QUE SAQUEAN"

"Hay una nueva mayoría en esta sociedad en torno al BNG", ha dicho cuestionando en otra parte de su intervención las encuestas que vuelven a dar una victoria al candidato popular, Alberto Núñez Feijóo. Para ello, ha solicitado sumar fuerzas para que Galicia se levante para decir "basta ya a que nos roben el futuro". "Vamos a salir a ganar porque nos merecemos un país donde la gente no emigre, que las víctimas del Alvia no tengan que pedir justicia, nos merecemos un país mejor".

Sobre la celebración del mitin de cierre de campaña en la plaza de María Pita, ha manifestado que no es una casualidad. "Es el símbolo de una ciudad contra los que la querían saquear". Por ello, ha solicitado el voto para un BNG que quiere "parar a los que nos están saqueando". "Quien quiera cambio que me siga, que siga el BNG somos la alternativa, quienes podemos levantar a este país".

En su intervención, ha reivindicado, por otra parte, la labor de los profesionales que trabajaron durante la pandemia, "levantando a este país". "No los del IBEX". "Y la mayoría son profesiones con mujeres precarizadas", ha recalcado.

Por otra parte, ha vuelto a arremeter contra la gestión de la crisis sanitaria por parte de Feijóo. "Con improvisación, sin poner por delante la salud de las personas, únicamente guiado por sus intereses electoralistas y haciendo de una crisis una mentira". "No se puede mentir cuando está en riesgo la salud y la vida de las personas", ha dicho sobre el rebrote de A Mariña y el posterior confinamiento de sus vecinos.

"DIMITIR" A FEIJÓO EN LAS URNAS

"Un presidente decente no le miente al país, si tuviera honestidad habría dimitido, pero como no lo hace lo vamos a dimitir en las urnas porque este país no se merece un presidente que miente". "Se merece una presidenta que le va a decir siempre la verdad a los gallegos y gallegas".

"Llevamos once años con un presidente oportunista", ha reprochado a Feijóo. También le ha acusado de haber estado toda la legislatura "escondiéndose". "Decía que Pemex iba a salvar el naval y ahora dice que el asunto no va con él cuando está siendo investigado por corrupción".

En su intervención, ha incidido también en que "en este momento" solo hay "dos oportunidades". "Continuar con el conservadurismo del PP o el cambio gallego que simboliza el BNG", ha subrayado Pontón para quien "once años de desastres no se pueden esconder detrás de la pandemia". "Cero competencias, destruyó empleo, menos gente, menos servicios, privatizaciones y ese no es el futuro que tenemos que escoger".

A ello, ha contrapuesto el modelo de un BNG que ofrece "un cambio de rumbo". "Dejar atrás esa economía de la destrucción y apostar por una economía verde, por la ciencia y la innovación, que vuelva todo ese talento que tenemos por el mundo, que nuestros montes dejen de arder y poner en marcha un nuevo modelo". También ha reivindicado como "marca del BNG" poner por encima "los intereses de Galicia".

"Otros no", ha dicho sobre Feijóo. "Esconde las siglas, a Cayetana y a Casado". De este ha dicho, que "aprendió a decir 'mexunxe', algún día pueden decir Sanxenxo", ha ironizado.

LA "MARÍA PITA GALLEGA"

Los demás participantes en el mitin han instado, mientras, a promover "un cambio" a partir del domingo. "Acabar con el mundo de sombras del caciquismo", ha dicho el candidato por A Coruña Xosé Manuel Rivas 'Mini', quien ha reivindicado la figura de Pontón y ha instado a "auparla" para convertirla en la "primera mujer" presidenta de la Xunta de Galicia.

"Gobernar Galicia para los gallegos", ha expuesto también la candidata por A Coruña Mercedes Queixas, en un mitin en el que Néstor Rego o el portavoz local del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña, Francisco Jorquera, han reclamado, como Pontón, hacer "historia" en estas elecciones. "Feijóo es el PP de Ayuso, de Cayetana, de Casado", ha expuesto este último.

"La receta es confiar en el BNG", ha apostillado Néstor Rego. "La María Pita de la política gallega", ha definido a Pontón Ana Miranda, quien ha asegurado también que es "tiempo de mujeres" y ha demandado luchar contra el fascismo. "Fascismo es dejar morir personas en residencias", ha sentenciado.

MANIFIESTO DE APOYO

En el día del cierre de campaña, ha transcendido que el manifiesto de apoyo a Ana Pontón como presidenta de la Xunta, que ya firmaron miembros del mundo del nacionalismo y del galleguismo como el exportavoz parlamentario Carlos Aymerich, el exvicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana y el exalcalde de Lalín, Rafael Cuíña, ha sumado nuevas firmas.

Así, recoge también las firmas de la que fuera secretaria xeral de Benestar, María Jesús Lago, y la que se situó como directora xeral de Comercio, Ana María Rúa. Lo suscriben, además, el histórico Pablo González Mariñas y el exmilitante y luego fundador de Anova y de En Marea, Mario López Rico.