Adriana Lastra: "Tenemos los votos, el acuerdo político, las garantías; solo falta a bordo Unidas Podemos"

El PSOE eleva la presión sobre Unidas Podemos para que acceda a aceptar la "tercera vía" que ayer le expuso en una reunión que se prolongó durante más de cuatro horas pero que concluyó sin ningún avance. "Tenemos los votos, el acuerdo político, el presupuestario, las garantías; lo único que falta a bordo es Unidas Podemos", ha expresado la portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra.

En una entrevista en la Cadena SER apenas doce horas después de que fracasara el último intento por acercar posiciones, Lastra ha aprovechado para trasladar la responsabilidad de la investidura a Unidas Podemos al deslizar que el resto de formaciones de las que depende que salga adelante ya han dejado claro que no serán un problema. Así, PNV aseguró que no será un "obstáculo" si hay un acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el formato que sea; y Gabriel Rufián afirmó que "por ERC no será".

La número dos del PSOE ha culpado al grupo confederal de que no haya un acercamiento por su posición "inamovible" respecto a la exigencia de un gobierno de coalición que los de Sánchez descartan absolutamente. "El escollo está en la posición de Unidas Podemos que sigue siendo la misma que en junio y julio. Siguen escogiendo el gobierno de coalición", ha expresado Lastra, que ha calificado la postura negociadora de su potencial aliado de "maximalista".

Lastra ha asegurado que en esta nueva fase de la negociación que trataron de poner en marcha este jueves los equipos negociadores "no se trata de que haya ni humillaciones ni vencidos". "Cuando vamos a una negociación es para poner los intereses de España por encima de los personales y de partido", ha dicho.

La aspiración de Sánchez es lograr el 'sí' de Iglesias a un gobierno en solitario del PSOE con la reserva de algunos puestos para Unidas Podemos en instituciones fuera de los ministerios. No obstante, los hipotéticos cargos ni siquiera llegaron a abordarse en la reunión de este jueves. Los socialistas ofrecen un mecanismo de "triple garantía" de seguimiento del pacto ante la desconfianza expresada por Iglesias sobre los incumplimientos del PSOE.

Unidas Podemos no ve ningún cambio en el ofrecimiento de Sánchez más allá de gobernar mediante "partido único" . "Lo que nos transmiten es: o gobernamos en solitario a pesar de no tener mayoría absoluta, o elecciones", expresan fuentes de Unidas Podemos.

PSOE y Unidas Podemos se han emplazado a seguir hablando en los próximos días, aunque no está garantizado que haya una nueva reunión y mucho menos la fecha para la misma. No obstante, ninguno quiere levantarse aún de la mesa.