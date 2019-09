ERC mete presión a Unidas Podemos tras reunirse con el PSOE: "Por nosotros no será"

ERC mete presión a Unidas Podemos para facilitar la investidura de Pedro Sánchez e impedir una repetición electoral el 10 de noviembre. "Por ERC no será", ha expresado Gabriel Rufián tras reunirse con la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y el secretario de Organización, José Luis Ábalos. Los republicanos catalanes se abstuvieron en la segunda votación del intento fallido del candidato socialista en julio.

Aunque el portavoz de ERC ha evitado dar por sentado que repetirá la posición de hace dos meses, ha señalado esa posición al asegurar que su grupo no será el que provoque unas nuevas elecciones en las que ve posible que las tres derechas mejoren sus resultados. "Por ERC no será" es la misma expresión que utilizó en julio, cuando su grupo terminó absteniéndose, pese a que ha reconocido que el mes de septiembre "complica la vida" por la celebración de la Diada y por la inminencia de la sentencia del procés.

Rufián ha sido especialmente crítico con Pablo Iglesias por poner como condición indispensable que Unidas Podemos forme parte del Consejo de Ministros para llegar a un entendimiento con el PSOE. "Si apostamos por esta línea –ha dicho sobre el "diálogo", la "política" y la "palabra"–, la pregunta es por qué Podemos no".

"Iglesias habla de que le humillan. Es curioso. Formamos parte de un partido que tiene a su presidente en la cárcel, a su secretaria general en el exilio... A iglesias le humillan porque no tiene un ministerio", ha afeado: "Que se vayan a Lledoners y se lo digan a Junqueras", ha expresado tras recordar que el líder de ERC apostó por el diálogo estando ya en prisión por el procés.

También ha recordado que Unidas Podemos dijo hace unos meses que había logrado un acuerdo con el PSOE para los "Presupuestos Generales del Estado más sociales de la historia". "Lo consiguieron desde fuera, ¿por qué es necesario que entren en el Gobierno? ¿Por qué el coste de que tu entres en el Gobierno es jugárnosla en una ruleta rusa?", se ha preguntado el diputado catalán, que ha recordado que su partido ha llegado a entendimientos con fuerzas políticas alejadas ideológicamente. Así, ha sostenido que las "diferencias" de Sánchez e Iglesias "son mucho mayores" que las de los ciudadanos que han votado al PSOE o a Unidas Podemos y ha hablado incluso de "fobias personales".

El portavoz de ERC ha lamentado que la situación sea exactamente igual que hace casi dos meses: "Que esta gente no haya hablado durante un mes me parece negligente, pero me da igual quien tenga más la culpa". Y ha aprovechado para lanzar un aviso al PSOE, partido que considera que aumentaría su número de escaños en unas nuevas elecciones: "La gente nos va a meter en el mismo saco a todos y quien diga que no lleva demasiado tiempo en un despacho con un sabio de la demoscopia y los sabios de la demoscopia se han equivocado toda la vida".

A pesar de su tono conciliador en favor del diálogo con el PSOE, Rufián también ha aprovechado para reprochar a los de Sánchez que hayan plasmado su rechazo a un referéndum de autodeterminación en Catalunya en el documento que pretenden que sirva de base para un acuerdo de Gobierno. "Es nefasto, se podrían haber ahorrado el párrafo": "Parece un párrafo escrito por Irene Lozano o Josep Borrell. Es bastante nefasto para lo que sucede en Catalunya". No obstante, ha asegurado que la apuesta de ERC por el diálogo es "granítica" y que "no la cambia un párrafo". ERC deja la investidura en manos de un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos.