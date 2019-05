Aguado insiste en que solo se sentará con el PP y Villacís recuerda que ella "nunca" puso un cordón sanitario al PSOE

Ciudadanos no ha conseguido superar al PP ni en la Comunidad de Madrid ni en el Ayuntamiento, aunque ha crecido en ambas administraciones y sus votos serán clave para impedir un gobierno de izquierdas. El candidato del partido a la comunidad, Ignacio Aguado, ha apostado por "que quede bien atado un programa de gobierno" en unas negociaciones con la líder del PP, Isabel Díaz Ayuso, que, espera, sean "rápidas", según ha afirmado en una entrevista en RNE. Su homóloga en el ayuntamiento, Begoña Villacís, ha afirmado en la Cadena Ser que aún "es muy pronto" para hablar de vicealcaldías, aunque en la Cope se ha mostrado abierta a la posibilidad de que sus 15 concejales gobiernen con los de Almeida "con unos puntos de programa que seamos capaces de compartir".

"Nosotros vamos a sentarnos con el PP. Ese es nuestro compromiso y ahí es donde vamos a llegar", ha afirmado Aguado, que se reunirá este mismo lunes con Díaz Ayuso. "Luego serán el resto de partidos los que deberán decidir si bloquean o permiten la investidura", ha remarcado. El objetivo de Ciudadanos es, como en Andalucía, dejar que sea el PP quien negocie con Vox y evitar otra foto como la de Colón. "Yo voy a hablar con el PP", remarcó Aguado preguntado sobre una posible negociación con el partido de extrema derecha.

Pero lo cierto es que el líder de Vox, Santiago Abascal, ya ha advertido que hará "valer" sus votos y que no aceptará "cordones sanitarios" ni "insultos". "Para gobernar, tendrán que pactar con nosotros", ha afirmado en referencia a la formación de cualquier gobierno. Tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento, los votos de esta formación serán necesarios para configurar una mayoría de derechas con PP y Ciudadanos. Más aún si, como ha defendido Aguado, es "imposible" plantear "cualquier acuerdo con el PSOE".

Una postura que contrasta con la de Villacís. "Durante la campaña fueron muchas las veces que me preguntaron si yo vetaba al PSOE en algún tipo de negociación y dije que no". "Sigue abierta la puerta hoy, Pepu Hernández podría apoyar otro gobierno que no sea el de Carmena", ha insistido en el programa 'Hoy por hoy' al ser preguntada por las palabras del líder socialista, Pedro Sánchez, en las que reclamaba "responsabilidad para no dejar en manos de la ultraderecha la estabilidad de gobiernos". "Si alguien se tiene que dar por aludido por las palabras de Pedro Sánchez, es Pepu Hernández", ha remarcado Villacís.

"Terminar con un gobierno populista"

En La Ser, Villacís ha evitado pronunciarse sobre una posible vicealcaldía a cambio de sus votos para hacer alcalde al candidato del PP, Martínez-Almeida, porque "es muy pronto" aunque en la Cope ha señalado que para que sus 11 concejales gobiernen con el PP es necesario "un proyecto en el que creamos y con unos puntos de programa que seamos capaces de compartir".

Aunque ha reconocido que su objetivo "era, evidentemente, ganar la alcaldía" y ha admitido que "no siempre consigues tus objetivos", si ha dado "por cumplida" su misión de "terminar con un gobierno populista", en relación al de la alcaldesa en funciones, Manuela Carmana. Además, se ha felicitado por ser el único partido del consistorio madrileño que ha crecido en representación respecto a los comicios anteriores (ha logrado cuatro concejales más que en 2015).

Aunque el PSOE ha ganado las elecciones a la Comunidad de Madrid, con 37 escaños, y el PP ha perdido 18 asientos (este domingo sacó 30, frente a los 48 de 2015), la suma de Ciudadanos (26, nueve más que en los anteriores comicios) y Vox, que entra con 12, desbancaría a la suma de la izquierda, que no lograría la mayoría absoluta con los 20 escaños de Más Madrid y los 7 de Unidas Podemos, que ha perdido 20.

En el Ayuntamiento, el Más Madrid de Carmena gana en votos, pero pierde un concejalía respecto a los resultados de Ahora Madrid. Los ocho del PSOE no suman los 29 que determinan la mayoría absoluta. Una cifra a la que sí llegan PP (con 15 concejales, seis menos que en 2015), Ciudadanos (11) y Vox (con cuatro).