Rivera invita a los liberales de Alde a formar una alianza "fuerte" para combatir en las europeas a "populistas" y "nacionalistas"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha invitado y animado este viernes a todos los líderes europeos que asisten en Madrid al 39º Congreso de Alde (Partido de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa), a unirse para plantar batalla en las próximas elecciones europeas a los "populistas" y "nacionalistas" que no creen en Europa.

Rivera ha sido recibido con una fuerte ovación por los delegados del Congreso a los que se ha dirigido todo el tiempo en inglés, con algún paréntesis para repetir el mensaje central en español. En su intervención, el líder de Ciudadanos ha adelantado que está ya en avanzadas conversaciones con el partido del presidente francés Emmanuel Macron, En Marche!, para sellar cuanto antes una alianza que ilusione a los ciudadanos de los países de la Unión ante "el momento esencial que vive Europa".

Ciudadanos es a partir de hoy y hasta este sábado, el anfitrión del evento en el que se han registrado 1.300 asistentes y acuden, entre otros, los primeros ministros de Bélgica, Dinamarca, Estonia y Eslovenia.

Rivera ha animado a todos los presentes a "remar juntos" por una Europa "más justa e igualitaria" y no ha tenido reparos en señalar que su partido, Ciudadanos, se ha convertido ya en España en "una alternativa al nacionalismo y populismo" y está preparado para "gobernar pronto".

En este sentido, ha asegurado que los gobiernos socialdemócratas y conservadores han fracasado y no han sabido dar respuesta a los nuevos retos de la Unión Europea, especialmente a la crisis migratoria, lo que ha provocado entre la ciudadanía un "gran desencanto". Ahora cree que tampoco serán capaces de afrontar los nuevos desafíos que se presentan en el continente, como el cambio climático, el terrorismo o los que se derivan de la era de la digitalización.

"Los ciudadanos necesitan sentir que se escucha su voz. Necesitan menos burocracia y más valores". "La derecha y la izquierda han fracasado, dan por sentado que la UE no puede ser reformada. Puede serlo y lo vamos a hacer juntos", ha arengado Rivera a los líderes y delegados de Alde presentes.

El líder de Ciudadanos, en consonancia con los oradores que han intervenido antes y después que él en el cónclave, ha insistido en la necesidad de "dar la batalla", "una batalla que hemos de ganar a los extremistas". A su juicio, la confrontación está "entre dos visiones de Europa": "La de los que quieren destruir la UE" y la de aquellos que quieren "relanzar el sueño europeo".

"Estamos en un momento histórico. Tenemos el año que viene unas elecciones en las que es posible cambiar nuestro futuro. Los ciudadanos quieren una Europa que funcione", ha sentenciado.

Rivera ha abundado más y ha asegurado que "hoy hay fuerzas que quieren división, odio y confrontación", sin citar a ningún partido español concreto. Pero la frase iba dirigida a los independentistas del PDeCAT, partido que ha sido expulsado del grupo Alde el pasado 27 de octubre debido a las investigaciones por corrupción a Convergència, su antigua marca. Ciudadanos, que se empleó a fondo para que se materializara esta expulsión, ha respirado aliviado al saber que no iba a haber símbolos independentistas durante este Congreso de los liberales europeos.

"Necesitamos unir a las personas construyendo una alianza más fuerte para conquistar sus corazones, unir a partidos en más países europeos que quieran defender nuestros valores", ha insistido Rivera. Pero para ello ha defendido la necesidad de "ser generosos si queremos ser más fuertes".

"Si tenemos éxito, Europa será un lugar mejor para vivir", ha afirmado antes de señalar respecto a esa alianza con Macron -cuya formación no está en Alde- que está "dispuesto a construir puentes, no muros" porque su deseo es "encontrar aquello que nos une, no lo que nos divide". "Europa es nuestro futuro", ha concluido entre grandes aplausos.

Una plataforma que respetará las siglas de los partidos

De momento, se sabe que en ese proyecto unitario que están fraguando Rivera y Macron de cara a las europeas de 2019, cada partido concurrirá con sus propias siglas, aunque en la papeleta habrá un distintivo con el nombre de la plataforma, que aún no está decidido. Los impulsores del proyecto recalcan que el mensaje será "unitario", pero que cada partido mantendrá su plena autonomía.

Luis Garicano, uno de los dirigentes de Ciudadanos responsable del equipo económico, se ha volcado estos meses en las negociaciones, contactando con dirigentes de otros partidos liberales europeos, además de con En Marché¡. Garicano es uno de los vicepresidentes de Alde, un puesto en el que será reelegido en este Congreso. Además, posiblemente encabezará la candidatura de Ciudadanos para las europeas.

Tras la decisión de Carolina Punset de abandonar el partido, Ciudadanos se ha quedado en Bruselas con un único europarlamentario, Javier Nart.

El 39º Congreso de Alde finalizará este sábado con la aprobación de un Manifiesto de los liberales de cara a las elecciones europeas. Ciudadanos ofrecerá este viernes una cena de gala en el Museo del Prado a los lideres de Alde en la que ejercerán como anfitriones los portavoces de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital, Begoña Villacís, y en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado.