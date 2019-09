Rivera reaparece rechazando la 'España Suma' de Casado: "La corrupción resta. Hay que sumar con inteligencia"

Albert Rivera ha reaparecido este lunes después de más de un mes sin hacer declaraciones en una entrevista en Onda Cero, en la que se ha mantenido firme en su decisión de no acudir a la nueva ronda de contactos que ha anunciado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para buscar apoyos para una nueva investidura. El líder de Ciudadanos ha recordado que ya ha acudido a la llamada de Sánchez tres veces anteriormente para reiterarle lo mismo y no va a ir a una más para repetirle que no va a apoyarle. "No tiene sentido hacer perder el tiempo ni contribuir más a la ceremonia de la confusión", se ha justificado.

Rivera ha criticado con dureza al presidente en funciones por ser incapaz de cerrar un acuerdo de Gobierno "con Podemos y sus socios separatistas", "como es su obligación y su responsabilidad". "Yo no puedo hacer nada no soy candidato", ha defendido. El líder de Ciudadanos ha subrayado que si las fuerzas "constitucionalistas" –bloque del que ha excluido de nuevo al PSOE ya que opina que "se ha borrado del constitucionalismo"– "sacamos un voto más y sumamos más escaños, formaremos Gobierno", como ya ha hecho su partido con el PP en Andalucía y ahora en Madrid con el apoyo necesario de la extrema derecha de Vox, sobre el que no le han preguntado. "No voy a sumar nunca con un partido que legitima a los separatistas", ha sentenciado, en referencia a los socialistas.

En el caso de que haya elecciones, Rivera ha asegurado que su partido irá para intentar ganar en las urnas, si no puede ahora, "dentro de tres o cuatro años", restando importancia a las encuestas que les dan un bajón importante. Su teoría es que esos sondeos siempre se equivocan, como muestran después los resultados. De momento, su grupo se mantendrá en la oposición que es "lo que han decidido los ciudadanos".

"La corrupción resta". Hay que sumar "con inteligencia"

El presidente de Ciudadanos también ha rechazado aceptar la oferta de Pablo Casado para ir en coalición en 'España Suma' alegando que "España tiene que sumar pero la corrupción resta", ha afirmado, en alusión al PP, pero también al PSOE, partidos que, según ha recordado, tienen casos pendientes en los tribunales. Los motivos para este rechazo figuraban en un argumentario interno que el partido distribuyó este verano entre sus cargos, que fue publicado por eldiario.es.

Preguntado si es coherente mantener ese discurso y luego pactar gobiernos de coalición en varias autonomías con el PP, que tiene a varios expresidentes a punto de ser imputados, como en Madrid a Cristina Cifuentes y a Esperanza Aguirre, Rivera ha contestado que "hay que sumar con inteligencia como en Andalucía o Madrid, sin ir en una misma lista", como propone el líder del PP, porque tiene que haber "varias opciones". A su juicio, "ese es el sueño de Sánchez, ir a esas dos España, a una España dividida, la de la derecha y la de la izquierda".

El líder de Ciudadanos ha desvelado que estas vacaciones ha estado quince días con su hija y otros quince "trabajando con mi equipo preparando la rentré política", como se ha demostrado estos días en los que su partido ha "presentado numerosas iniciativas y propuestas en el Congreso".

En la entrevista ha restado importancia a las críticas que se le han hecho por su prolongado silencio porque cree que se le critica por todo, lamentando que le llamaran "veleta" cuando cambiaba de opinión, y ahora que mantiene el compromiso que hizo a sus cuatro millones y medio de electores de no pactar con Sánchez y quedarse en la oposición si no podían gobernar, también le critican. Él cree que no se ha equivocado, como demuestra que hayan pasado de 32 a 57 diputados tras el 28A.

Rivera ha aprovechado la entrevista para anunciar que su partido registrará en el Congreso una reforma del Código Penal para que los delincuentes reincidentes no salgan con tanta facilidad de la cárcel. "La seguridad es un asunto que hemos seguido con preocupación este verano, hemos visto cómo los propios los ciudadanos se están organizando en las calles protegiéndose a sí mismo de los hurtos y los robos". Por eso cree que hay que atacar "el agujero legal" que ahora existe para evitar que los que reinciden no puedan salir libres tan fácilmente. "Estos señores se las saben todas", ha dicho, mientras pedía que se incremente la vigilancia y el número de policías en las ciudades. "A mí lo que me preocupa es que haya más delincuentes, no más policías", ha señalado.

Rivera ha convocado este lunes a la Comisión Permanente de su partido - el 'núcleo duro' de su Ejecutiva, ahora ampliado- por primera vez tras las vacaciones para preparar el trabajo de las próximas semanas pero va a dejar en manos de la portavoz nacional, Lorena Roldán, la rueda de prensa posterior.