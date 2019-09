Rivera insiste en que solo irá a la reunión que le ha pedido a Sánchez para aplicar el 155, no para negociar su investidura

Albert Rivera aún espera la respuesta del presidente en funciones, Pedro Sánchez, a la carta que le envió ayer por la tarde solicitándole una reunión para instarle a que aplique ya el 155 en Catalunya ante el llamamiento de Quim Torra al desacato cuando se conozca la sentencia del procés. Pero ha dejado claro que si finalmente cierra esa reunión con el Jefe del Ejecutivo irá únicamente para tratar ese asunto que considera "de suma gravedad" pero no para negociar a cambio con Sánchez el apoyo o la abstención de Ciudadanos a su investidura. "La defensa de la Constitución no es una negociación, es una obligación de Sánchez aplicarla. No hay que negociar nada", ha sentenciado Rivera.

Rivera quiere una reunión pese a que ayer Sánchez, le llamó "hipócrita" durante el cara a cara que ambos mantuvieron en la primera sesión de control al Gobierno. Además, afirmó que es "un político ausente al que nadie entiende ya, ni dentro ni fuera de su partido". "No le tengo en cuenta que ayer nos insultara. Le tiendo la mano más allá de sus teatros", ha señalado el líder de Ciudadanos en la primera rueda de prensa que convoca tras estar en silencio todo el mes de agosto.

El líder del partido ha argumentado que Ciudadanos no tiene la culpa de que el lider del PSOE no logre apoyos para continuar en La Moncloa. "Ni siquiera se quiere reunir con Iglesias. ¿Cómo puede conseguir apoyos sin conseguir negociar ni llamar su socio de Gobierno? Si fracasa es un fracaso de Sánchez y tomaremos nota. Ha perdido seis meses con teatro y fotos", ha lamentado para añadir luego que se le conocerá "como el extraño caso de Sánchez, que no aceptaría ni siquiera un apoyo gratuito de Podemos".

"No lo había visto nunca, quiere ser presidente de Gobierno pero no quiere que le hagan presidente de Gobierno. No lo entiendo", ha afirmado, "está más solo que nunca".

El ambiente entre ambos dirigentes no es lo que se dice distendido. En el debate celebrado este miércoles Sánchez acusaba a Rivera de "sobreactuar" con la cuestión de Cataluña y, refiriéndose al 155, le dijo que antes tendría que haber "unas Cámaras y un Gobierno que deje de estar en funciones" y que esté "en plenas capacidades".

Asimismo, le recordó que el PSOE ya apoyó en el Senado esta medida cuando gobernaba Mariano Rajoy, tras el referéndum y la declaración unilateral de independencia de 2017 en Cataluña. Ahora Rivera apela a aquel consenso para volver a aplicar el artículo para evitar que Torra "vuelvas a las andadas". "¿De verdad vamos a permitir que se incumplan las leyes y que Torra siga llamando a la rebelión y mandando en los Mossos y haga una policía política?"

Rivera ha lamentado que Sánchez ante esta situación "no hace nada, calla y otorga y mira para otro lado". "Su respuesta es insultar a Ciudadanos y culpar de todo a los constitucionalistas, a los que le pedimos una reunión y tenemos sentido de Estado", ha añadido.

"Hay que enviarle urgentemente a Torra el mensaje de que no la vais a volver a liar, no os vamos a dejar", ha insistido, para lo que ha pedido al presidente que "es mejor estar juntos" aparcando las posibles discrepancias que tengan en otros temas.

El líder de Cs ha terminado adelantando que si hay una repetición electoral su partido la afrontará "como una segunda oportunidad" para alcanzar la estabilidad que el país necesita.