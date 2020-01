Albiach (ECP) pide consensuar un calendario electoral: "La fórmula de JxCat y ERC está agotada"

"Lo que Cataluña necesita es un gobierno que esté liderando, que no esté continuamente peleado entre socios de gobierno que compiten en lugar de cooperar", lo que a su juicio ocurre cada semana en el Govern.

Además del calendario electoral, Albiach ha defendido que Cataluña necesita "unos presupuestos después de dos años y medio de prórroga presupuestaria, para poder levantar cabeza después de una década de austeridad y de recortes", algo que los 'comuns' plantearon en la mesa de diálogo entre los partidos y el Govern, ha recordado.

También ha valorado la posibilidad de que el lunes el Parlament acate la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar el escaño al presidente de la Generalitat, Quim Torra: "Veremos cómo acaba el tema. Vemos que PP y Cs intentan conseguir a través de la vía judicial aquello que no han conseguido en las urnas".

"Haríamos bien en ver cómo no caer en estas provocaciones, entendiendo que el Tribunal Supremo (TS) se ha equivocado no aceptando medidas cautelares", y ha defendido, adhiriéndose a la postura manifestada por los letrados del Parlament, que el hecho de que Torra deje de ser diputado no implica necesariamente su cese como presidente de la Generalitat.