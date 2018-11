Arnaldo Otegi: "La sentencia de Estrasburgo evidencia que España es un Estado antidemocrático y autoritario"

"Algunos a veces conquistamos la justicia poética y política". Así ha celebrado el líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, ha celebrado este martes en el Parlamento Europeo la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha dictaminado que no tuvo un juicio justo en el caso de la reconstrucción de Batasuna, por el que ha pasado seis años de cárcel: "Aquí se construyó una acusación falsa y maliciosa y a construir un tribunal parcial que no nos iba a juzgar de manera justa. Nosotros dijimos que los enemigos de la paz no querían que se transitara a una estrategia pacífica y democrática. Y la sentencia nos da la razón".

"Hace 10 años se produjo una operación política y policial contra militantes de la izquierda vasca", ha afirmado Otegi, acompañado en Bruselas de los eurodiputados Josu Jon Juaristi (EH Bildu); Jordi Terricabras y Jordi Solé (ERC); Gabi Ziemmer (Die Linke, presidenta del GUE); y Matt Carthy (Sinn Féin): "Nosotros dijimos entonces que los enemigos de la paz no querían que se transitara a una estrategia pacífica y democrática. Y dijimos que era el objetivo de aquella operación. Se construyó una acusación falsa, un relato que no era veraz, se dijo de todo y se dio cobertura a una operación de Estado que buscaba que la izquierda independentista no cambiara su estrategia, para impedir que la izquierda independentista apostara por las vías políticas. Aquella operación policial se realizó con un gobierno del PSOE".

"ETA ya ha desaparecido como organización", ha afirmado Otegi: "Sé que hay una incesante necesidad de mantener a ETA porque el Estado español no tiene oferta para vascos y catalanes. Damos por buenos esos años de cárcel porque hemos contribuido a que no haya violencia. El Estado puede defender la unidad de España, pero por la seducción democrática y no por la violencia".

Otegi ha proseguido: "El tribunal ha corroborado nuestro relato y ha desmentido lo que se construyó hace diez años. Evidentemente nosotros hemos cumplido la condena, nadie me va a devolver seis años de prisión y mi madre murió mientras yo estaba en prisión. En términos humanos también quiero ponerlo encima de la mesa. Nadie nos devolverá esos seis años y medio".

"Y hoy nuestra sonrisa es más amplia", ha afirmado Otegi: "El tribunal ha dicho que no tuvimos ni juicio justo ni tribunal imparcial. Es la segunda vez que el tribunal me da la razón, heredero del tribunal de orden público franquista. Y certifica la veracidad de nuestro relato, no estábamos reconstruyendo una organización violenta sino que estábamos haciendo una apuesta por la paz. No hay democracia cuando no hay tribunales justos ni imparciales. Es un día importante, porque el tribunal ha demostrado que España es un Estado antidemocrático y autoritario".

Otegi también ha querido recordar a "los miles de compatriotas que han pasado por ese tribunal de excepción y también a los presos políticos catalanes que se enfrentan a ese tribunal y a un relato que no es veraz.: espero que la injusticia que se está cometiendo con ellos y ellas sea reparada".

En el caso catalán, Otegi considera "que el tribunal ha puesto encima de la mesa que hay tribunales que no son imparciales y construyen acusaciones que no se ciñen a la verdad y que dictan sentencias probablemente a sabiendas de que no lo son. Esta sentencia puede tener consecuencias en la medida en que los tribunales saben que se van a revisar las sentencias y los procedimientos que se están poniendo en marcha con los catalanes. El proceso catalán tiene la misma lógica".

"Nuestros abogados decidirán qué camino seguir para las reparaciones", ha dicho Otegi

El coordinador de EH Bildu se encuentra sometido a inhabilitación para ejercer un cargo público: "Hoy no es el día para hablar de los términos jurídicos, sino políticos, pero cuando dictamina que no ha tenido juicio justo ni imparcial, la sentencia debería decaer la condena añadida de inhabilitación".

"Se está viviendo un proceso de involución en el Estado español, con una derecha desbocada, que apunta a un futuro de involución democrática. No nos ha sorprendido esta sentencia, y volvemos al análisis político: el problema se llama Transición española, aquí alguien pretendió decir que de la noche a la mañana se pasaba del franquismo a la democracia sin depurar nada, y la judicatura que entusiásticamente aplicaba sentencias en el TOP se hizo democrática, y el Ejército español... Tenemos un problema: España y su Estado necesitan una profunda reforma democrática, y la situación se llama una profunda ruptura democrática, hacia un régimen social y plurinacional. El Estado tiene dos posibilidades para defender la unidad de España: la seducción o la fuerza, que es la que llevan aplicando demasiados años. Y nosotros les invitamos a la partida de la seducción democrática, porque nosotros creemos que podemos seducir a nuestros países".