Autonomías del PP rechazan la financiación y dos del PSOE la ven insuficiente

Todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP han insistido este sábado en su rechazo a la propuesta del Ministerio de Hacienda de compensar el impago de liquidación del IVA con una relajación del objetivo de déficit y dos del PSOE, la Comunidad Valenciana y Extremadura, consideran que la medida es insuficiente y algo coyuntural.

Desde las diferentes comunidades autónomas se han sucedido este sábado las reacciones a los acuerdos adoptados este viernes por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) por los que se compensa el impago de 2.500 millones de euros de liquidación del IVA de 2017 con un objetivo de déficit del 0,2 % del PIB para este año y del 0,1 % para 2021.

Así, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado en Denia (Alicante) que los acuerdos del CPFF son un "avance", pero "insuficiente", porque no lo será hasta que no haya un nuevo modelo de financiación.

"Valoramos inicialmente de forma positiva el resultado de la reunión aunque hasta que no haya un nuevo modelo de financiación, la Comunidad Valenciana estará en una situación de enorme dificultad y enormemente discriminada", ha señalado el jefe del Ejecutivo valenciano.

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que el dinero del IVA "antes o después debe aparecer", porque si no habrá que reclamarlo, y ha afirmado que el aumento del objetivo de déficit al 2 % es una ayuda solo coyuntural.

Fernández Vara ha señalado que "antes o después debe aparecer en los presupuestos o en el modelo de financiación, pues es un dinero que nos correspondía, y si no habrá que reclamarlo" y ha opinado que el hecho de que el Ministerio de Hacienda suavice el objetivo de déficit para las autonomías "es una ayuda, pero es pura coyuntura, pues nuestros déficits son estructurales como consecuencia de que se atiende a la población con medicamentos cada día más caros".

Desde La Rioja, el consejero de Hacienda, Celso González, ha indicado que aunque reivindicaron, como el resto de gobiernos autonómicos, cobrar ese importe, al no ser posible revisar la liquidación del IVA de 2017, entienden que el planteamiento de Hacienda a las comunidades autónomas ha sido "sensato e imaginativo".

Por el contrario, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha dicho que no está de acuerdo "en absoluto" con la propuesta del Ministerio de Hacienda, un planteamiento que le parece "una broma" e "inaceptable".

"No estamos de acuerdo en absoluto. Porque eso parece como de una película cómica. Es decir: les debemos un dinero, pero como no lo tenemos y ha hecho usted un crédito, se lo paga usted mismo. Parece una broma, ¿no?", ha dicho a Efe Revilla.

El consejero de Hacienda de Murcia, Javier Celdrán, ha expresado este sábado su decepción por la falta de respuestas del CPFF a los tres "graves problemas" planteados: el calendario de modificación del actual sistema, el IVA de 2017 y el crédito para el mar Menor.

Celdrán ha señalado que "no han tenido respuesta" por parte de Hacienda ninguno de los tres" problemas, alguno de ellos comunes para muchas autonomías.

Desde Andalucía, el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda (Cs), ha calificado de "decepcionante" la respuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a las peticiones del Gobierno andaluz en el CPFF porque no le dan lo que "corresponde" a Andalucía, sino "deuda".

También se ha pronunciado sobre el asunto la portavoz del grupo popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, quien en Benicàssim (Castellón) ha calificado esta medida de mezcla de "trilerismo fiscal y deslealtad institucional".

Álvarez de Toledo ha instado al Gobierno a "devolver a las comunidades autónomas el dinero que les debe y que se dedica a la sanidad, dependencia y educación", y a "dejarse de mentiras".

La portavoz del PP ha indicado que no entiende "dónde están los barones socialistas que no acaban de defender los derechos de los ciudadanos a recibir el dinero que se merecen, que es del esfuerzo de su sacrificio y lo que han pagado en el IVA cada uno por su trabajo y que ahora el Gobierno central no les devuelve".