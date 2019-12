Batet recuerda que Pastor aceptó cuando presidía el Congreso idénticas fórmulas de promesa como las que hoy censura el PP

La recién elegida presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet, ha recordado este miércoles que su predecesora en el cargo, la actual vicepresidenta segunda, Ana Pastor, del PP, aceptó las mismas fórmulas de acatamiento de la Constitución que pronunciaron los diputados de Unidas Podemos y de las fuerzas nacionalistas este martes en la sesión constitutiva de las Cortes cuando la dirigente popular presidía la Cámara Baja, entre 2016 y 2019.

Las palabras de Batet llegan en plena polémica después de que las tres derechas, PP, Ciudadanos y Vox hayan anunciado la presentación de sendos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional al considerar que las fórmulas de acatamiento de la Constitución empleadas por algunos diputados nacionalistas y de Unidas Podemos en el Pleno del martes podrían vulnerar la ley.

"No hubo ninguna fórmula de acatamiento que no se produjera con anterioridad y sobre las que han decidido presidencias anteriores", ha recalcado la presidenta del Congreso en rueda de prensa tras la primera reunión de la Mesa de la Cámara y después de su visita al Palacio de la Zarzuela donde esta misma mañana ha informado al rey de la constitución de las Cortes de la XIV Legislatura.

Después, la propia Pastor, que este mismo miércoles había confirmado la presentación del recurso del PP ante el Constitucional, ha respondido a Batet que cuando ella era presidenta del Congreso no escuchó "a ningún grupo que estuviera en contra de los acatamientos". "Cada momento es cada momento y en cada momento se actúa conforme a la legalidad. En todas mis actuaciones, lo he hecho conforme a la legalidad", ha zanjado la dirigente popular.

"Tengo un apoyo suficiente"

Preguntada sobre si a raíz de las iniciativas anunciadas por la derecha se ha sentido cuestionada, nada más ser reelegida, Batet ha asegurado que no. "Fui elegida presidenta con votos suficientes y tengo un apoyo suficiente para ejercer esa función. No me siento cuestionada ni con poca legitimidad", ha zanjado. En su opinión, "es bueno respetar a las instituciones" y su mandato "a lo que aspira es que se termine la legislatura con más apoyos" que los que recibió ayer y que correspondieron exactamente a 167 diputados. "He intentado ejercer el cargo con responsabilidad, no de manera partidista", ha concluido.

No obstante, la división en la Mesa ha quedado reflejada por la negativa de los miembros de la derecha –dos del PP, entre ellos Pastor, y uno de Vox– a refrendar la publicación de la lista de diputados porque han considerado que "no se ha cumplido con el ordenamiento jurídico y la legalidad". Pese a su voto en contra, el listado se aprobado por la abrumadora mayoría de la izquierda en el órgano de gobierno del Congreso, donde las fuerzas progresistas disponen de seis asientos frente a los tres de las conservadoras.

Durante su comparecencia, Batet también ha anunciado que la Mesa ha ampliado el plazo para el registro de los grupos parlamentarios hasta el miércoles 11 de diciembre y ha explicado que hasta el momento se han recibido siete peticiones correspondientes a los partidos PSOE, VOX, Ciudadanos, PP, PNV, EH Bildu y ERC. De forma unánime, la Mesa también ha aprobado "en aras a la conciliación" que el registro del Congreso "se cierre el registro a las 18.00 y se excluyan los sábados".

En cuanto a su reunión con el rey, la presidenta de la Cámara Baja ha asegurado que ha visto al jefe del Estado "con buen ánimo" y ha asegurado que el monarca "es muy consciente de su papel constitucional" y de que "se inicia un nuevo tiempo, una nueva legislatura". También ha recordado que Felipe VI"va a tener que recibir a más partidos que nunca, 19", en la nueva ronda de consultas que iniciará próximamente.

"Los tiempos están ajustados"

Respecto a la formación del nuevo Gobierno, Batet ha considerado que "no es imposible, pero es complicado" que la investidura se produzca antes de fin de año. "Los tiempos están ajustados porque hay un puente, hay muchos grupos que tienen que ser recibidos en audiencia por el rey y se tienen que terminar las negociaciones para que la investidura en condiciones. Hay urgencia para que se dé esta investidura. Urge que el Gobierno empiece a trabajar lo antes posible", ha concluido.