PSOE y ERC avanzan en un marco político para resolver el "conflicto" y aspiran a generar un discurso común para allanar la investidura

PSOE y ERC constatan avances en el marco de las conversaciones para la investidura. El primer paso ha sido un comunicado conjunto tras la segunda reunión de los equipos negociadores en el que socialistas y republicanos se reafirman en la existencia de un "conflicto político" en Catalunya, una de las condiciones que había pedido ERC, y aseguran que avanzan en la "reflexión" sobre cómo abordarlo. Las dos formaciones enfatizan que se da por superada la vía judicial en la que ha encallado la situación en los últimos años y se apuesta por resolver el problema con herramientas políticas. Con esa situación, PSOE y ERC se comprometen a generar un "discurso común" que allane el camino para la investidura de Pedro Sánchez.

"En este segundo encuentro se han reafirmado en que hay un conflicto político y que debemos resolverlo políticamente. Y en este sentido hemos avanzado en la reflexión para activar la vía política buscando los instrumentos necesarios para su encauzamiento", dice el texto acordado por las delegaciones que dirigen Adriana Lastra y Gabriel Rufián.

El comunicado no especifica cuáles son las vías de solución en las que están trabajando las formaciones y hasta ahora han mantenido posiciones encontradas. Mientras que los socialistas apuestan por dotar de un mayor autogobierno a Catalunya a través de una reforma estatutaria y, en su caso, una reforma constitucional hacia el modelo federal del Estado, para ERC es una propuesta insuficiente.

Fuentes socialistas explican que se están buscando "cauces de diálogo que se deriven del marco de la comisión bilateral" entre el Estado y Catalunya "explorando fórmulas que encajen jurídica y constitucionalmente". Sería una fórmula intermedia entre la comisión bilateral a través de la que el PSOE quiere canalizar la relación con la Generalitat y la mesa de negociación entre gobiernos por la que apuesta ERC. En esa fase, los republicanos catalanes no renuncian a plantear el derecho a la autodeterminación.

Tras la reunión, desde ERC reiteran que no creen que la negociación pueda canalizarse mediante la comisión bilateral. "Creemos que no es el espacio para la mesa de negociación", destacan, "puede ser útil, pero no para eso". Los republicanos indican que siguen en el 'no', reconocen que "se hacen pasos", pero consideran que "están lejos todavía" de la posición del PSOE.

Aún así, en el PSOE hay optimismo respecto a la marcha de las negociaciones con los republicanos. El comunicado también destaca que se ha "avanzado en temas concretos en los que se ha podido constatar" la "sensibilidad social compartida" por los dos partidos en asuntos como los derechos civiles (ley mordaza), laborales (reforma laboral) y sociales.

Fuentes republicanas valoran todavía con precaución este segundo encuentro entre equipos, pero sí consideran "muy relevante" que haya un comunicado conjunto y que en él se hable de "activar la vía política". Desde ERC ven una disposición inicial por parte del PSOE a una mesa de negociación, a la vez que creen que encauzar el conflicto por vías políticas puede ser entendido como un reconocimiento implícito de que hace falta desactivar la "judicialización".

"La recuperación de derechos civiles, laborales y sociales es relevante también, pues serán pasos para terminar la algunas de las vulneraciones de los últimos años", indican desde ERC sobre esa mención en el comunicado conjunto. Además estas mismas fuentes explican que el PSOE se ha reafirmado "muy claramente" este martes en reconocer la existencia de un "conflicto político", algo que ya hizo el equipo encabezado por Lastra la semana pasada.

El PSOE quiere un acelerón

PSOE y ERC han quedado, además, en volver a reunirse el próximo martes 10 de diciembre. La idea es que esa cita se celebre de nuevo en Madrid, aunque fuentes de la negociación no descartan que se produzca algún encuentro en Barcelona.

El de este martes se ha prolongado durante casi dos horas y media. Se ha celebrado en el Congreso en el marco de las conversaciones para la investidura de Pedro Sánchez en un momento en el que el presidente en funciones había abierto la puerta a retrasar la investidura respecto a su plan inicial de sacarla adelante justo antes de las fiestas navideñas.

En la reunión, el PSOE ha apretado a los republicanos para intentar que haya un "acercamiento en los tiempos", según reconocen fuentes socialistas. La aspiración es convencer a ERC de que faciliten la gobernabilidad cuanto antes por el temor a que la presión de actores como la Iglesia o los empresarios vaya haciendo mella. No obstante, los republicanos siguen sin ver viable que la investidura coincida con algunas citas judiciales aún pendientes y se inclinan más por que se celebre en enero.

Los socialistas entienden que ERC "no quiere precipitarse" ante la posible reacción en el independentismo a que los republicanos faciliten un gobierno presidido por Sánchez. El calendario de los republicanos es complicado porque el 19 de diciembre –fecha en la que Sánchez saldría investido con mayoría simple si ERC se abstiene– el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará el veredicto definitivo sobre si Oriol Junqueras tenía inmunidad parlamentaria como eurodiputado cuando fue juzgado. Además, el 21 de ese mes concluye el proceso congresual, aunque los socialistas ven a los republicanos más proclives a sortear ese escollo.

A pesar de las apelaciones de Sánchez a PP y Ciudadanos para que faciliten su investidura, en el PSOE han asumido que la única vía para que salga adelante es que ERC vire del 'no' a la abstención, a pesar de que estar en manos de los independentistas es un escenario que inquieta en las filas socialistas. En Ferraz son optimistas respecto a la marcha de las negociaciones con los republicanos y el resto de formaciones necesarias para que la investidura salga adelante, aunque los contactos se producen con la máxima discreción.

