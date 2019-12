Sánchez evita responder a las exigencias de ERC y reclama "responsabilidad" al PP para que haya investidura

Pedro Sánchez evita responder a las exigencias de ERC en plenas negociaciones para que salga adelante su investidura. A 24 horas de que se celebre la segunda reunión de los equipos negociadores, el presidente en funciones no ha querido ni avanzar qué ofrecerá el PSOE a cambio de la abstención de los trece diputados independentistas ni qué le parece que la formación de Oriol Junqueras insista en el derecho a la autodeterminación que los socialistas rechazan. En su segunda rueda de prensa desde las elecciones, Sánchez ha reclamado "responsabilidad" a todas las formaciones políticas paras salir del bloqueo, especialmente al PP, y ha reconocido que la investidura puede retrasarse a después de Navidad, a pesar de su intención inicial de someterse a votación en la semana del 16 de diciembre.

"La gobernabilidad y el desbloqueo no dependen solo de PSOE o Unidas Podemos; dependen de todos –ha expresado Sánchez en una rueda de prensa con motivo de la COP25 que se celebra en Madrid–. El desbloqueo, la gobernabilidad, dependen de todas las fuerzas políticas". Para Sánchez, todos los actores con representación en el Congreso deben estar "por encima de las siglas" y facilitar la investidura.

El presidente en funciones ha evitado contestar a la pregunta sobre las exigencias de ERC después de que el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, haya insistido en que su formación planteará "el derecho a la autodeterminación" para solventar el "conflicto político". "Catalunya quiere decidir libremente su futuro político y hasta el momento desde el Estado se ha perseguido esta voluntad. Tenemos compañeros en la cárcel, el conflicto es sobre la capacidad de Catalunya de decidir su propio futuro", ha declarado el dirigente de ERC.

Sánchez ha obviado ese planteamiento y se ha limitado a apelar a la responsabilidad de todas las formaciones políticas, especialmente al PP. "Nadie está pidiendo que renuncie a ser alternativa. Solo estamos proponiendo que asuman su responsabilidad, permitan que haya un gobierno más pronto que tarde, ese es el ánimo con el que afrontamos la investidura", ha afirmado Sánchez, que ha reconocido –después de que ERC haya dejado claro que no tiene prisa para la investidura– que sus plazos pueden dilatarse: "Queremos que haya gobierno cuanto antes. No quiero poner ninguna fecha, el 12 de diciembre, el 20 de diciembre o el 8 de enero... No lo sé".

Con los apoyos aún en el aire, Sánchez ha asegurado que "lo que no puede haber y no habrá son terceras elecciones" y ha explicado que, tras los comicios del 10 de noviembre, ofreció una "alternativa de desbloqueo" a través de un acuerdo para un Gobierno de coalición con Unidas Podemos. "Son 155 escaños, hasta 176 hay unos cuantos que tenemos que recorrer. En un Parlamento fragmentado hay un importante número de grupos con fuerzas diversas desde uno a seis diputados que han dicho que no van a bloquear la situación", ha expresado Sánchez antes de mostrarse convencido de que está "muy cerca de los 176". "Por eso creo que el planteamiento que ha hecho el PSOE de entendimiento con otras fuerzas no solo de izquierdas sino con otras socialconservadoras ha sido positiva para empezar a construir mayoría parlamentaria", ha defendido.

"Más allá de las fechas, más allá de las negociaciones, lo importante es que todos los partidos políticos seamos conscientes de que tienen que aportar todos al desbloqueo de nuestro país", ha zanjado el presidente en funciones, que ha dejado claro también que la intención del PSOE es negociar la investidura al mismo tiempo que los apoyos para una legislatura fructífera al "forjar mayorías parlamentarias que nos permitan abordar los grandes desafíos de este país que, la mayoría, tienen que ser respondidos con la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado". Los socialistas están vinculando las cuentas públicas en las conversaciones con el resto de formaciones para la investidura, a excepción de ERC, que no tiene previsto atarse más allá, en su caso, de permitir que la legislatura eche a andar.

Sánchez ha comparecido junto al secretario general de la ONU, Antònio Guterres, en la jornada de inauguración de la COP25 que se celebra en Madrid en una rueda de prensa en la que solo han aceptado cuatro preguntas de los periodistas –dos por mandatario–, lo que ha provocado la queja de la prensa internacional. El presidente en funciones ha intervenido en la cumbre esta mañana en un discurso en el que ha advertido de los riesgos de la emergencia climática que "solo un puñado de fanáticos niegan". La idea del Gobierno español es que la UE apruebe en el Consejo Europeo de la próxima semana la eliminación de las emisiones de C02 en 2050 ante las reticencias de algunos de sus estados miembros.

El presidente español, ha mantenido, además, varios encuentros bilaterales así como un almuerzo con los líderes que se han trasladado a Madrid para la celebración de la COP25. Sánchez ha agradecido la presencia de todos ellos y especialmente la de los nuevos presidentes de la Comisión y el Consejo, así como del Alto Representante, Josep Borrell, como muestra "del compromiso y el liderazgo de la UE en la lucha contra el cambio climático".