Pedro Sánchez inaugura la cumbre climática de Madrid: "Solo un puñado de fanáticos niegan la evidencia”

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha apuntado directamente a los negacionistas del cambio climático en la ceremonia de inauguración de la COP25 en Madrid. "Hoy solo un puñado de fanáticos niegan la evidencia. No hay más alternativa que actuar con hechos". Sin embargo, en el contexto internacional sí hay voces negacionistas. "En un tiempo marcado por el silencio de algunos, Europa tiene mucho que decir. Por elemental justicia histórica. Si Europa lideró el capitalismo fósil, debe liderar la descarbonización", ha insistido Sánchez al subrayar que "no puede haber perdedores en esta transformación".

Sánchez ha empezado la inauguración de la Cumbre del Clima con un guiño feminista. "Mujer y medio ambiente, dos realidades ignoradas durante demasiado tiempo por la humanidad, y sin las cuales ya resulta inimaginable el presente y el futuro de la humanidad". Lo ha hecho nombrando a Eurice Newton Foote y su investigación publicada en The American Journal of Science and Arts en noviembre de 1856. Esa publicación la convirtió en la primera persona en teorizar que el aumento de la concentración de CO 2 atmosférico podría provocar un calentamiento global significativo, es decir, predijo el efecto invernadero.

"Si no es sostenible no puede llamarse progreso"

En en arranque de la Cumbre Climática, el presidente en funciones ha admitido que "hoy sabemos que el progreso, si no es sostenible, no puede ser llamado progreso y que la mano de hombre ha causado el daño". Con una retórica muy ambientalista, el líder socialista ha señalado que si hay éxito en esta COP será "el éxito de Chile" que preside la cita y ha cerrado pidiendo que se aumente la ambición "para preservar el único lugar que tenemos para vivir: el planeta".

Esta COP marca el inicio del proceso por el que en 2020, los países el Acuerdo de País deben presentar sus nuevos compromisos climáticos para atajar el calentamiento de la Tierra. Los actuales planes sumados de todas las partes que intervienen en el acuerdo vaticinan un incremento de la temperatura de más de 3 ºC. El límite que los científicos han trazado para limitar las peores consecuencias es de menos de la mitad: 1,5 ºC.

"Tengamos ambición y lideremos con el ejemplo". El mensaje final de Pedro Sánchez ha apelado otra vez a la igualdad y ha hecho hincapié en el margen de acción política que supone esta cumbre. "Tuvimos ambición para explorar los confines del espacio, tuvimos ambición para desafiar los límites del conocimiento científico. Tengamos ambición también para preservar el frágil equilibrio que permite la vida en el único hogar que tenemos, que es nuestro planeta", ha asegurado, para luego hacer una apelación a los representantes políticos presentes: "Les invito a hacer de este encuentro un hito en la lucha contra la emergencia climática. Hacer de la política lo que realmente debe ser: un multiplicador político para sumar voluntades convenciendo. Lideremos con el ejemplo".

Todo envuelto en una primera sesión de la que se han ausentado los líderes políticos de países tan cruciales por su nivel de emisiones de gases como EEUU, China, Australia o Rusia. La cita ha comenzado, pero se augura un camino difícil.