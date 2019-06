Calvo no contempla nuevas elecciones: "No nos cabe en la cabeza"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, no contempla la posibilidad de que sea necesario repetir las elecciones generales por la falta de acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez: "Francamente no lo contemplamos, no nos entra en la cabeza que eso vaya a ocurrir".

Calvo, que ha inaugurado un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander sobre políticas de igualdad, ha instado a los grupos políticos a "asumir su responsabilidad" para que se pueda formar gobierno pronto porque, ha recordado, no hay otra alternativa.

A su juicio, los ciudadanos ya han votado y "han dejado claro que las mayores responsabilidades" se las atribuyen a los socialistas por lo que el resto de partidos deben elegir entre "construir o destruir".

"Lo que todo el mundo está esperando es que cada uno asuma su responsabilidad, todos, no uno solo, y que España tenga pronto su Gobierno a pleno rendimiento", ha destacado.

Por ello, ha pedido "una capacidad más inteligente, cooperativa y madura" de todos los partidos ya que "no vale decir a los demás grupos parlamentarios 'haz el trabajo tú'", sino que se trata de cada grupo "piense" en los españoles.