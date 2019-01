Carles Campuzano (PDeCAT): "Si viviese en Madrid, probablemente hoy sería del PSOE"

El mismo día que el Gobierno ha decidido presentar su proyecto de presupuestos, PSOE y PDeCAT fueron juntos al teatro. El portavoz de la formación catalana en el Congreso, Carles Campuzano, asistió este lunes a los Luchana en Madrid como protagonista de las conversaciones que Mongolia impulsa con la etiqueta "Habla con". En la primera fila y entre un público que invitaba a la intimidad, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, escuchaba con atención. Los dos políticos pudieron superar allí mismo el escollo presupuestario, pero no sucedió. No hubo negociación entre bambalinas.

Campuzano se presentó a sí mismo como un político que en 1982 empezó a militar en Convergencia, pensando que el modelo político sueco era el ejemplo a seguir. "Si viviese en Madrid probablemente hoy sería del PSOE". Recordó su cercanía con Jordi Pujol y confesó que ya no habla con el histórico líder de CiU: "He ido a actos en los que él estaba pero no que querido tener una conversación a fondo porque tendría que ser duro".

El dirigente del PDeCAT recordó que el pasado verano se mostró convencido de que su formación debía apoyar la moción de censura que Pedro Sánchez presentó para desbancar a Rajoy del Gobierno. Ante las preguntas de Mongolia, explicó que la decisión se tomó en una videoconferencia a tres bandas: Barcelona, Madrid y Alemania (país en el que Puigdemont se encontraba aquellos días): "Compartimos información y optamos que nuestra posición sería favorable a la moción. No hubo grandes discusiones".

Seis meses después de aquello, Carles Campuzano dice que "hoy estamos en una mejor posición para la solución del conflicto que antes de la moción de censura". El portavoz del PDeCAT advierte al Gobierno de que si espera más, "estarán haciendo 'un Rajoy' y el conflicto no va a desaparecer, porque el conflicto necesita política".

En referencia al linguista George Lakoff, Campuzano ha asegurado que "el elefante está en la habitación" y se ha lamentado de que "ojalá pudiéramos abordar el debate presupuestario como un debate económico pero no estamos en ese escenario".

Llegado el turno de preguntas, al portavoz del PDeCAT se le ha pedido que se dirigiese a la primera fila para decirle a Adriana Lastra qué quiere el mundo independentista a cambio de su voto a favor de los presupuestos de Pedro Sánchez. Su respuesta ha sido igual de ambigua que todas las que este parlamentario ha ofrecido cada vez que se le pregunta qué quiere exactamente: "Abordemos el problema político. Vamos a ver qué sucede".