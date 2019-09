Casado exige a Sánchez que aplique "hoy mismo" la Ley de Seguridad Nacional en Catalunya para controlar a los Mossos

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha exigido este lunes al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez que inicie la intervención de las competencias de Catalunya ante el agravamiento de la crisis catalana de los últimos días. "Hoy mismo el Gobierno tiene que aplicar la Ley de Seguridad Nacional para tomar el control de las fuerzas de seguridad y anular la agencia de inteligencia catalana", ha asegurado el presidente de los populares en una entrevista en Telecinco.

Antes de aplicar el artículo 155 de la Constitución, Casado considera que se pueden tomar medidas por parte del Ejecutivo en funciones como la citada ley de seguridad nacional pero también recuperando las competencias de Instituciones Penitenciarias en Catalunya, aplicando la Ley de Sostenibilidad Financiera y poniendo en marcha la "alta inspección educativa para evitar que haya adoctrinamiento" en las escuelas catalanas.

También ha sostenido el líder del PP, que este mismo lunes reúne a su Comité de Dirección en Barcelona, que "el Gobierno tiene que romper los acuerdos con las fuerzas independentistas" en aquellos ayuntamientos y diputaciones en los que los socialistas gobiernan con fuerzas como Junts per Catalunya o ERC.

Casado, además, ha insistido en presionar a Ciudadanos para que se sume a la coalición España Suma justo el mismo día en el que acaba el plazo para registrar coaliciones ante las juntas electorales."Hay tiempo hasta las 14.00 y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, está intentando tener conversaciones con el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas", ha advertido. También ha pedido a Vox que no se presente en las provincias pequeñas.

No obstante, Casado ha asegurado que si el voto no se une antes de los comicioes del 10N, "habrá que unirlo después". "Solo con un escaño más que el PSOE yo garantizo que haríamos gobierno. Me comprometo a que con un escaño más que Pedro Sánchez formaríamos gobierno", ha remarcado.