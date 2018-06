Pablo Casado se presenta como candidato "de integración" para liderar el PP y "recuperar" a votantes "de Cs o VOX"

"He decidido presentarme al Congreso Nacional del PP. Atenderé a los medios de comunicación a las 11:30h en la entrada de la sede nacional". Con estas palabras ha anunciado en Twitter el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, que este mismo lunes presentará su candidatura para liderar el PP y suceder así a Mariano Rajoy. Lo ha hecho pocos minutos antes de que comenzara oficialmente el plazo de presentación de candidaturas, que se prolongará hasta el miércoles.

A las puertas de Génova, ha declarado a la prensa que quiere "recuperar" a los votantes "que perdieron la confianza" y se fueron "a otros partidos: a los que se fueron a Ciudanos, a los que se fueron a VOX". "No podemos seguir arrastrando los pies durante toda una semana para pensar quién quiere liderar un partido que es uno de los pilares del sistema democrático español", ha comenzado.

Se ha presentado como el "primer candidato de integración" del partido, dando a entender que en su candidatura podrían encajar tanto el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, como la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la número dos del PP, María Dolores de Cospedal. Y cuando se le ha preguntado por si él es el candidato de consenso pactado por esos tres supuestos aspirantes, ha dicho: "Yo me llevo bien con todo el mundo".

"He estado esperando a que alguien presentara un proyecto mejor o con el que me sintiera representado y no ha sido así", ha expresado. También ha defendido que el suyo no es "personal" sino "de futuro", y que "en el día de mañana" se presentará con un equipo. Casado ya había comunicado su decisión de presentarse al proceso interno -algo que, según ha dicho, lo ha decidido "en casa" con su mujer-al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. No ha desvelado lo que éste le dijo al conocer la noticia, pero sí ha querido defender su legado al frente del PP. "Reivindicaré el nombre de los tres presidentes que ha tenido este partido", ha indicado.

Ha hablado además de que en sus intenciones "cabe más gente" aunque ha hablado de "renovación" a partir de su generación, "una generación preparada para asumir la responsabilidad de fortalecer el partido y llevarlo otra vez al Gobierno. En esa generación cabe más gente, pero es nuestro momento". Ya tiene vídeo de campaña y ha lanzado un hashtag con el lema #IlusiónPorElFuturo.

Feijóo, Cospedal y Santamaría, incógnitas

Su anuncio llega un día después de que comunicara su decisión de presentarse el diputado por Ávila y responsable de Exteriores del PP, José Ramón García-Hernández. También estudia hacerlo el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo y busca avales para dar el paso José Luis Bayo, exlíder de Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana. Asimismo, amaga con presentarse también el expresidente balear José Ramón Bauzá.

Quienes mantienen la incógnita siguen siendo los que hasta ahora lideran las quinielas como el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría o la número dos del PP, María Dolores de Cospedal. Precisamente su silencio está causando nerviosismo en filas populares poco acostumbradas a disputas internas.

Una vez se proclamen los candidatos oficialmente, el próximo viernes, la comisión organizadora del congreso convocará la campaña electoral que se prolongará desde el sábado hasta el 4 de julio. La votación entre los distintos candidatos -si es que finalmente hay más de uno- tendrá lugar el 5 de julio. Ese día, todos los militantes que hayan expresado su deseo de participar en el proceso, votarán tanto al candidato que consideren que debe ser el nuevo presidente del PP, como a los compromisarios que les representarán en el congreso.

Solo si ninguno de los aspirantes logra más del 50% de los votos, gana en más de la mitad de las comunidades autónomas u obtiene 15 puntos porcentuales más que su rival, esos compromisarios tendrán que votar entre los dos candidatos resultantes en el congreso de los 21 y 22 de julio.

Investigación sobre su máster

Casado se presenta a presidir el PP en plena la investigación judicial por su máster. La jueza que investiga el caso Cifuentes abrió una pieza separada para conocer todos los detalles del posgrado cursado por el diputado popular, en el mismo centro que la ex presidenta madrileña y con su mismo tutor, Enrique Álvarez Conde.

La jueza puso en marcha esa investigación por si pudiera haber "continuidad delictiva" y para dilucidar si el trato de favor y la falsedad documental que investiga en el caso de Cifuentes pudieron darse también en la promoción de Casado. La magistrada ha reclamado toda la documentación del máster e investiga también a otros alumnos del posgrado universitario.

El vicesecretario de Comunicación del PP aprobó el máster de Derecho Público del Estado Autonómico sin asistir a clase y cursando tan solo cuatro de las 22 asignaturas gracias a las convalidaciones. Cuatro trabajos de alrededor de 90 folios en total le bastaron para aprobar las asignaturas no convalidadas. Casado, que era diputado autonómico en Madrid durante aquellas fechas, ha admitido que ni siquiera llegó a entablar contacto con los profesores del máster ni supo quiénes eran.