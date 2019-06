Casado, convencido de que Sánchez logrará la investidura, le pide que forme Gobierno "cuanto antes"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, está convencido de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya tiene asegurada la investidura "con sus socios" habituales y no ve "una situación de bloqueo" que vaya a obligar a repetir las elecciones generales. Por eso, el máximo jefe de los populares ha pedido al líder socialista que cierre ya sus pactos para que "haya un Gobierno cuanto antes".

Casado ha insistido en que no quiere "que esta investidura se dilate" y ha reivindicado que "el tacticismo dé paso a la estabilidad", aunque tras reunirse con el Rey en la Zarzuela ha querido dejar claro que el PP ni apoyará ni se abstendrá para facilitar la reelección de Sánchez como presidente del Gobierno. "Cuanto más se alargue esta ronda de consultas, más se valorará al único partido que hizo una campaña presentándose como era", ha asegurado, en defensa de su propia formación política.

A juicio del líder popular Sánchez ya cuenta con "alternativas" para su investidura. Algunas las ve como "muy negativas", refiriéndose a la posibilidad de que el presidente socialista se apoye en las fuerzas independentistas. Tampoco considera "muy positivo" que Sánchez pacte con "Podemos y los regionalistas" y ve mejor "reeditar pacto del abrazo de 2015" que supuso el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos o la formación de un Gobierno en solitario por parte de los socialistas.

En todo caso, Casado ha recalcado que la investidura no dependerá del PP porque no confía en Sánchez. "No nos fiamos de Pedro Sánchez", ha asegurado el presidente popular, que considera que el líder socialista "no tiene un proyecto para España. No lo hemos visto en campaña electoral y no sabemos qué plan tiene para España".

El PP, ha añadido Casado, ve con buenos ojos la propuesta planteada ayer por el líder de UPN, Javier Esparza, que se abrió a que los dos diputados de Navarra Suma (coalición de UPN, PP y Ciudadanos) se abstengan para facilitar la investidura de Sánchez para que este no dependa de las fuerzas independentistas siempre que el PSOE navarro permita a la coalición de derechas gobernar tanto en el Ayuntamiento de Pamplona como en el Gobierno foral.

"No estamos en contra de que Navarra Suma se pueda abstener, no vamos a poner impedimento sobre todo si esto permite que Navarra Suma gobierne en el ayuntamiento y Gobierno foral", ha zanjado el presidente de los populares.