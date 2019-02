CatComú pide a Elisenda Alamany que sea "coherente" y abandone el escaño

En un comunicado, el partido liderado por Ada Colau ha lamentado "haberse enterado a través de los medios" de la decisión de Elisenda Alamany pocos días después del anuncio de una convocatoria electoral.

Alamany no ha aclarado si deja su acta de diputada y, si no lo hace, el grupo de los comuns perderá un escaño pasando a tener siete y ella será diputada no adscrita.

"Tras meses de trabajo conjunto, en los que el grupo parlamentario ha abordado todas las tareas de forma cohesionada y en que no se ha producido ninguna votación discordante, desde CatECP confiamos en que la todavía diputada será coherente con su decisión y abandonará el escaño obtenido en representación de un proyecto colectivo", expresan los comuns.

Añaden que la entrada de un nuevo diputado que comparta los valores de los comuns les permitirá "seguir luchando en defensa de los derechos democráticos y por una Cataluña socialmente más justa".

En concreto, este diputado sería el coordinador de programa y miembro de la Comisión Ejecutiva del partido, Marc Parés, que ocuparía su puesto en el hemiciclo, ya que es el siguiente en la lista electoral que CatECP presentó a elecciones catalanas del 21 de diciembre.