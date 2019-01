Ciudadanos destituye a una dirigente crítica de La Rioja

La crisis abierta en Ciudadanos de la Rioja ha vuelto a estallar a escasos meses de las elecciones autonómicas y municipales. La dirección nacional del partido ha destituido de su cargo como responsable de Relaciones Institucionales del comité autonómico de La Rioja a la diputada Rebeca Grajea, según han confirmado fuentes de la propia dirección a eldiario.es.

La decisión la ha tomado Marta Rivera de la Cruz, responsable de ese área Institucional a nivel nacional. La versión dada sobre su destitución ha sido un escueto comentario: "Pérdida de confianza".

El caso de esta diputada saltó a las páginas de los periódicos regionales hace algunas semanas tras conocerse que se hacía acompañar al Parlamento por su padre, que, según han detallado las fuentes consultadas, es guardia civil. Eldiario.es se puso entonces en contacto con la dirección del grupo parlamentario, cuyo portavoz Diego Ubis, se limitó a confirmar este extraño comportamiento pero no explicó los motivos.

La propia diputada, a la que eldiario.es ha intentado localizar en repetidas ocasiones, sin éxito, para conocer su versión, relató a larioja.com, que ha adelantado la noticia, sentirse "acosada laboral y personalmente" por sus compañeros de grupo, situación que había denunciado ante la cúpula del partido en Madrid. Esta sería la causa de que acudiera a trabajar 'escoltada' por su padre.

"Las discusiones y los desplantes son habituales, y la presencia de mi padre es testimonial, pero me ofrece seguridad emocional por si vuelven a repetirse episodios muy desagradables dentro de un espacio tan reducido", afirmó Grajea.

Según ha explicado la diputada nuevamente al citado periódico regional, la notificación de su destitución le llegó el martes pasado a su correo electrónico. "Me enviaron un mensaje, muy conciso, desde Madrid". "Me retiraron las claves de acceso a mi cuenta tanto del ordenador como de mi móvil, a pesar de que todos los dispositivos que he utilizado son míos".

Desde Madrid se limitan a insistir a eldiario.es en que es una decisión interna del partido "sobre un cargo orgánico", como es el de secretaria de Relaciones Institucionales, que "es un puesto de confianza". Y cuando se pierde esa confianza se decide prescindir de esa persona. Las fuentes consultadas del partido afirman que no hay ningún expediente en marcha abierto contra la diputada.

La nueva crisis de Ciudadanos La Rioja viene arrastrándose desde hace tiempo. A finales de diciembre fue también destituida como coordinadora parlamentaria, Yolanda San Juan, que había sido contratada desde Madrid, entre otras cosas, para intentar apaciguar el ambiente y la guerra interna desatada en el grupo, formado por el portavoz y tres diputados, entre ellos Rebeca Grajea.

Tampoco es la primera crisis que atraviesa en esa comunidad el partido. En mayo de 2016 la dirección nacional cesó a toda la cúpula riojana justo poco después de que algunos dirigentes denunciaran la contratación que consideraban "ilegal" de su delegada territorial, María Luisa Alonso, a cargo del grupo municipal, y la del Delegado del País Vasco, Nicolás de Miguel, a costa del grupo parlamentario. Una práctica que prohíbe la ley.

La secretaría de Organización del partido que dirige Fran Hervías, sin embargo, aseguró que se trataba de "una medida derivada de la expansión del partido en La Rioja" con el fin de crear cuatro nuevas agrupaciones locales "una vez alcanzado el punto de implantación suficiente en el territorio".

Uno de los dirigentes de la antigua cúpula, Enrique Echazarra, interpuso una denuncia ante un jugado de Logroño contra su expulsión posterior de la formación, que terminó ganando, siendo condenado el partido a readmitirlo como afiliado.