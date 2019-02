Cerca de 250 afiliados de Ciudadanos se presentan contra Garicano, el candidato oficial a las primarias para las europeas

La convocatoria de primarias en Ciudadanos para encabezar la candidatura a las elecciones europeas ha deparado en una sorpresa: al cierre del plazo –las cinco de la tarde de este domingo– los afiliados que han presentado candidatura para disputarle la plaza a Luis Garicano, el candidato oficial de Rivera, ascendía a la insólita cifra de casi 250 aspirantes inscritos en la web del partido.

El reglamento de primarias, aprobado por el Consejo General este sábado, daba un plazo de 24 horas para registrar las precandidaturas en el área de afiliados de la Web oficial del partido. Este plazo se inició a las cinco de la tarde del sábado y ha finalizado este domingo a las cinco de la tarde. A esa hora, según ha podido saber eldiario.es y han confirmado fuentes del partido, el numero de aspirantes era de 240 cuyos nombres están publicados en 'Espacio naranja' de afiliados –de acceso restringido– por orden alfabético.

Entre esos nombres no destaca ninguno en particular, según las fuentes consultadas. La candidatura del propio Garicano se hizo esperar hasta este mediodía. El coordinador económico del partido la registró cuando ya había cerca de 200 rivales inscritos.

Poco después de que eldiario.es adelantara la noticia, el partido enviaba un comunicado confirmando que el número exacto de candidaturas "verificadas y validadas" por el Comité de Garantías era de 236. Esto significa que estos postulantes reúnen las condiciones exigidas para concurrir al proceso, es decir: tener una antigüedad de nueve meses como afiliado al partido; no estar suspendido de afiliación por algún motivo; estar al corriente de pago de sus cuotas; haber suscrito la Carta Ética; y no estar imputado por corrupción ni inmerso en algún proceso judicial por haber cometido cualquier delito.

A partir de las ocho de esta misma noche, todos los aspirantes podrán iniciar la campaña interna, que durará tres días, para dar a conocer sus proyectos. Las candidaturas se someterán a votación telemática entre el próximo ocho de febrero y el nueve.

Garicano desveló que estaba dispuesto a encabezar la candidatura europea hace más de quince días, anunciándolo en su cuenta de Twitter: "Me hace ilusión confirmar que me presentaré a las primarias para encabezar la lista de Ciudadanos al parlamento europeo. 2019 será clave para Europa y yo me comprometo a defender los valores en los que se apoya nuestra convivencia, libertad y prosperidad", escribió. De inmediato, Albert Rivera celebró su decisión, también en Twitter.

Aunque las posibilidades de que alguno de los afiliados que se han postulado gane a Garicano son ínfimas, lo cierto es que esta inesperada situación desborda todas las previsiones.

Es la primera vez que surge una avalancha de precandidaturas de esta magnitud. Desde que hace un año fueron reformados los Estatutos del partido, en la IV Asamblea General celebrada en febrero de 2017, no hacen falta avales para postularse a las elecciones internas.

Pero ahora podría ser que la dirección nacional se replanteara volver a exigir un número de avales mínimo para poder concurrir a algunas de las siguientes primarias autonómicas y municipales. Estos procesos no se han abierto aún y serán escalonados. En las municipales, además, solo se convocarán en aquellas provincias que superen los 400 afiliados –que son muy pocas, apenas cinco-.

En el artículo 5º, apartado 3 del reglamento de primarias, de hecho, se reserva esa posibilidad. "Como norma general no será necesaria la presentación de avales para concurrir a las primarias. No obstante, el Consejo General, a propuesta del Comité Ejecutivo, podrá acordar la necesidad de presentar avales por los candidatos. En este caso el número de avales mínimos establecidos no podrá ser inferior al 5% ni superior al 10%". Una excepcionalidad que podría ahora ser aplicada en algún caso que lo considere la dirección nacional.

Así las cosas, y una vez que el Comité de Garantías ha desvelado ya el número oficial de precandidatos aceptados, unos 33.000 afiliados están llamados a votar, vía telemática, el próximo ocho de febrero.