Cs y PSC advierten a Torrent de que modificar ahora la ley de presidencia no es legal

El secretario de comunicación de Cs, Fernando de Páramo, y la portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, han advertido al presidente de la Cámara catalana de que modificar ahora la ley de presidencia --para investir a un candidato a distancia-- no es legal.

En declaraciones a los medios, primero De Páramo, ha explicado que se han mostrado contrarios a que esta modificación se haga por la vía de urgencia y que pedirán a la Mesa del Parlament que reconsidere su aceptación a trámite.

"Es una modificación que no se puede hacer por lectura única, pero sabemos que hacen lo que les da la gana. Las leyes hay que cumplirlas siempre, pero aquí se aplica el Reglamento, el Estatut o la Constitución, según lo que interesa al 'procés' o al señor Torrent", ha lamentado.

Más tarde, en otras declaraciones a los periodistas, Granados ha explicado que también pedirán la reconsideración y que, si no se la aceptan --algo que vaticina que sucederá-- y se tira adelante por la vía de lectura única, acudirán al Consell de Garanties Estatutàries.

Ha recordado que los letrados ya manifestaron su oposición a esta modificación de la Ley de Presidencia, pensada para investir a un candidato sin necesidad de que esté presente durante la sesión de investidura porque no se ajustaba a derecho: "Tú no puedes cambiar las reglas cuando la partida ha comenzado".

"No puede ser que, una vez más, la mayoría independentista se tome este Parlament como su juguete. Es suficientemente serio. No puede haber un presidente que esté fuera de Cataluña ni una investidura con un candidato que no esté en el pleno, por tanto: reconsideración y Consell de Garanties Estatutàries", ha sentenciado la portavoz socialista.

Para Granados, para hacer un debate de investidura el candidato se tiene que dirigir a los diputados "desde el atril, no por Skype, y para gobernar Cataluña tiene que estar en el Palau de la Generalitat en la plaza Sant Jaume" de Barcelona.

PLENO ORDINARIO

Tampoco se han mostrado favorables a la decisión de la mayoría independentista de la Mesa del Parlament de aceptar a trámite la propuesta de resolución de Cs de convocar un pleno, de que Torrent haya convocado a la Junta para dotarlo de contenido, concretando un orden del día y, sin embargo, que el presidente no le haya puesto fecha.

"Torrent actúa como portavoz de la mayoría independentista y, tras este pleno ordinario, está escondiendo esta aprobación de teleinvestidura", ha avisado Granados.

Por su parte, De Páramo ha tachado de 'matrix' la reunión de la Junta de Portavoces donde se ha concretado el orden del día del pleno, pero donde Torrent no ha puesto la fecha: "Seguimos en el limbo, sin saber una fecha del pleno. Torrent es un especialista en desconvocarlos, no en convocarlos".

Ha lamentado que desde la Presidencia se diga que el reglamento no contempla la comparecencia del presidente en el Parlament: "En este Parlament se puede declarar la independencia, pero el presidente no puede comparecer en el pleno. ¿Entonces dónde comparece? Es el mundo del 'procés' aunque nos parezca que es el mundo al revés".