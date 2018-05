Cs recurrirá en el TSJ de Cataluña la toma de posesión de Torra y pedirá su nulidad

En una rueda de prensa este martes, ha explicado que recurren porque "no respetó un trámite fundamental: el juramento o promesa de cumplir con la Constitución y el Estatut", que ha destacado que debe cumplir toda la ciudadanía.

El predecesor de Torra, Carles Puigdemont, tampoco mencionó la Constitución ni el Estatut en su toma de posesión y se presentó un recurso por la vía penal que el TSJC no aceptó a trámite: "Nosotros lo hacemos por el contencioso-administrativo. No se hace por un delito, se pide su suspensión administrativa porque no respeta a todos los catalanes".

Carrizosa ha explicado que las circunstancias entre Puigdemont y Torra han cambiado y que la motivación de su grupo para presentar este recurso responde a que con el segundo hay "evidencias" de que no se van a cumplir las leyes.

El portavoz de Cs entiende es legítimo pedir que Torra explicite que acata la Constitución y el Estatut "con todos los anuncios de lo que quiere hacer --con un Consell de la República para vaciar el Parlament y supeditar la figura de presidente a un fugado de la justicia--, con la evidencia de que ha nombrado consejeros a cuatro procesados por el golpe a la democracia".

Preguntado por las tomas de posesión de presidentes en otras comunidades como el País Vasco en que tampoco se ha jurado la Constitución, ha recordado que allí "no se ha propuesto trasladar la legitimidad del Parlamento al extranjero ni subordinar la figura de presidente a un fugado de la justicia ni se han intentado hacer leyes ilegales".

REPETIR LA TOMA

Ha aclarado que con la nulidad de la toma de posesión no buscan que se suspenda su nombramiento y se convoquen unas elecciones, sino que se repita la toma de posesión "en forma".

Sí ha advertido de que podría haber "otras consecuencias" si el TSJC acepta el recurso, impone las medidas cautelares y el presidente se niega a aceptar la resolución del tribunal.

Cs espera que el TSJC se pronuncie en los próximos días, ya que el recuso pide medidas cautelarísmas para que el tribunal se pronuncie "en los primeros días" tras la presentación del escrito.

Sobre el bloqueo de la legislatura tras el anuncio de Torra de nombrar consejeros a los procesados Jordi Turull, Josep Rull, Lluís Puig y Toni Comín, ha responsabilizado al presidente catalán de que el Govern siga paralizado.