Exdirector de Cardenal Cisneros: Casado fue "cobijado" pero sin trato de favor

El exdirector del Centro Cardenal Cisneros Alberto Pérez de Vargas ha explicado hoy que el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, llegó "cobijado o ayudado por las autoridades de la Comunidad de Madrid", pero ha negado trato de favor y que le llamara la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre.

Pérez de Vargas ha sido entrevistado hoy en varios medios de comunicación después de que El Mundo haya publicado una información en la que asegura que el exdirector confirmó al diario que "hubo facilidades" para Pablo Casado y que Esperanza Aguirre llamó interesándose por su carrera.

Este mismo diario publicó ayer que el dirigente popular aprobó 12 asignaturas en el Centro Cardenal Cisneros, de las 25 de Derecho, en cuatro meses, justo después de ser elegido diputado en la Asamblea de Madrid.

En una entrevista en Onda Cero, el exdirector de este centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid indica que dos profesores "muy afines" a la entonces presidenta regional le presentaron en su despacho a Pablo Casado, quien en 2007 se matriculó en el Cardenal Cisneros tras cursar la primera parte de sus estudios en Icade.

"Es cierto que Casado era un chico prometedor y tenía muy buenas amistades y, desde luego, se sentiría más arropado o lo que sea, pero él pasó por todo lo que hay que pasar", ha indicado Pérez de Vargas.

Esperanza Aguirre "jamás" le llamó para pedir ningún tipo de intervención, aunque ha añadido: "creo que sí llama a algunos de los profesores; saberlo no lo sé, no tengo una prueba fehaciente de que ocurriera, pero lo que no cabe duda es que era alguien -Casado- muy bien visto por los estratos del poder imperial".

Asimismo, en una intervención en la Ser, el exdirector del Cardenal Cisneros considera que "no es muy verosímil" que se apruebe la mitad de una carrera universitaria en cuatro meses. "Puede ocurrir, pero como dice el rector de la Universidad Complutense es una cosa rara", aunque precisa: "probablemente estamos interpretando el conjunto de la asignaturas uniendo las convalidadas con las cursadas".

También en Cope, según informa la cadena de radio, Pérez de Vargas afirma que había "un evidente interés por Pablo Casado, pero es absolutamente falso que hubiera presiones".