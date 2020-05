La fundación de Aznar lee la cartilla a Arrimadas: "Ciudadanos tiene registros de la estrecha amistad de Sánchez con la mentira"

La fundación Faes, que preside José María Aznar, ha reprochado a la nueva líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, el apoyo que prestó ayer nuevamente a Pedro Sánchez para que lograra sacar adelante el decreto con la cuarta prórroga del Estado de Alarma, una decisión que causó la baja de Juan Carlos Girauta y de Carina Mejías. Para ello Faes le recuerda la fábula de Esopo 'La rana y el escorpión' en la que éste le pide ayuda para cruzar el río prometiendo que no le picará para no morir los dos ahogados, y con la que ironizan en un texto que no firma nadie.

Sin embargo, a mitad del trayecto el escorpión pica a la rana y ésta le pregunta extrañada por qué lo ha hecho si le prometió lo contrario, a lo que el escorpión le responde que no ha tenido elección porque "es su naturaleza".

"Seguro que Inés Arrimadas conoce la historia de la rana que se ofrece al escorpión para ayudarle a vadear el río. Por eso el viaje de Ciudadanos al universo Frankenstein en el que habita Pedro Sánchez suscita el interés de contemplar cómo la esperanza triunfa sobre la experiencia", afirma Faes.

En ese paralelismo la fundación de Aznar cree que para pactar con este Gobierno hacen falta dos condiciones: "Creer que Sánchez dice la verdad" y "creer que cumple los pactos". En cuanto a la primera, señalan que "la estrecha amistad de Sánchez con la mentira no es una descalificación sino una evidencia estadística de la que Ciudadanos tiene abundantes registros".

Y sobre la segunda no dudan en opinar que "salvo que peine coleta y hable bajito, cumplir los compromisos es una gracia que Sánchez no dilapida con fuerzas que considera menores y que además no son nacionalistas".

Luego añaden que "escuchar a Sánchez reafirmándose en que las prestaciones de los ERTE dependen del estado de alarma resultó una humillación excesiva a sus recién ganados, al menos por lo precoz".

"Para ser un partido joven, parece que a Ciudadanos le pesa mucho su pasado. Su apoyo a la prórroga suena a expiación autoimpuesta o a una tardía búsqueda del tiempo perdido", sentencian en el texto, que finaliza asegurando que el "problema" de Ciudadanos quizá sea "un equivocado instinto contracíclico, antes y ahora". "Cuando la recomendación esencial para no contagiarse es mantener las distancias, deciden arrimarse", concluye Faes.