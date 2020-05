El sector más duro de Ciudadanos se revuelve contra el pacto de Arrimadas y Sánchez

El pacto alcanzado entre Ciudadanos y el Gobierno para que salga adelante el decreto de prórroga del estado de alarma a cambio de una serie de condiciones ha provocado la airada reacción de algunos de sus antiguos dirigentes, que no están de acuerdo con el giro estratégico que ha emprendido la nueva presidenta del partido, Inés Arrimadas. Este enfado se ha traducido en diversos anuncios de baja de la militancia de antiguos dirigentes que ocuparon importantes responsabilidades en la anterior etapa presidida por Albert Rivera, muy alejado también de ese cambio estratégico dado por Arrimadas.

El primero en anunciar que deja el partido ha sido su exportavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta, que lo dejó dicho anoche en su cuenta oficial de Twitter. Girauta afirmó que debido al apoyo de Ciudadanos a la prórroga del estado de alarma, cerrado a última hora de este martes, va a efectuar su baja como afiliado.

"No trabajamos tanto para construir una bisagra. Acabo de comunicar formalmente mi baja como afiliado a Ciudadanos", tuiteó Girauta, que ya había abandonado hace meses todo interés por la formación tras la dimisión de Rivera.

No trabajamos tanto para construir una bisagra.



Acabo de comunicar formalmente mi baja como afiliado a Ciudadanos. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) May 5, 2020

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha respondido a este mensaje defendiendo que aunque las bisagras "no se ven mucho" y "no parecen importantes", son "tremendamente útiles". "Con todo el aprecio que te tengo [a Girauta], era lo que había que hacer. 30.000 muertos son suficientes", ha escrito.

Las bisagras nos permiten abrir y cerrar las puertas por donde entran y salen las necesidades de los ciudadanos. No se ven mucho, no parecen importantes, pero son tremendamente útiles. Con todo el aprecio que te tengo, era lo que había que hacer. 30.000 muertos son suficientes https://t.co/OluNNT53iV — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) May 5, 2020

Esta misma mañana, poco ante de que se iniciara el pleno de la convalidación del decreto en el Congreso, Ciudadanos sufría una segunda baja, la de la ex portavoz municipal en el Ayuntamiento de Barcelona Carina Mejías. Mejías ha utilizado también su perfil de Twitter para anunciar que abandona el partido también a raíz del pacto de su líder con el presidente para alargar el Estado de Alarma.

"La decisión tomada ayer me resulta imposible de compartir, después de estos meses tan difíciles y de una gestión de consecuencias tan devastadoras para todos los españoles y he decidido no mantener mi militancia en el partido", ha manifestado.

He solicitado mi baja como militante de Ciudadanos.



La decisión tomada ayer, me resulta imposible de compartir, después de estos meses tan difíciles y de una gestión de consecuencias tan devastadoras para todos los españoles y he decidido no mantener mi militancia en el partido. — Carina Mejías (@CarinaMejias) May 6, 2020

Mejías no ocupaba ningún cargo público actualmente, pero en la anterior legislatura sustituyó a Toni Roldan en su escaño por Barcelona en el Congreso tras la renuncia de éste. Entre 2012 y 2015 fue diputada en el Parlament de Catalunya para pasar entre 2015 y 2019 a ocupar la portavocía en el Ayuntamiento de Barcelona. Antes de militar en Ciudadanos lo había hecho en el PP, partido con el que fue también diputada en Catalunya.

En Ciudadanos no descartan que a estas dos bajas se sumen otras.