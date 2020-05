Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha ofrecido este lunes nuevos detalles sobre el plan de reapertura de este estado, el más golpeado de EEUU por la pandemia, que se desarrollará de forma asimétrica entre las diferentes regiones y en función de una serie de parámetros sanitarios dictaminados por los Centros para el Control de Enfermedades.

El plan presentado por Cuomo plantea cuatro factores que determinarán cuándo podrán comenzar su reapertura las distintas regiones del estado: número de ingresos en hospitales, disponibilidad de tests, capacidad de rastreo de los contagios y camas hospitalarias libres.

"Actualmente, ninguna región cumple con todos los requisitos necesarios para volver a abrir de manera segura", ha aclarado el gobernador a través de un texto con el que ha acompañado la publicación de un cuadro explicativo en su cuenta de Twitter. "Algunas regiones del estado están más cerca que otras. Hay mucho trabajo que hacer", concluye el mensaje.

Según declaraciones de Coumo que recoge The New York Times, los primeros sectores de la economía en retomar su actividad, tras la construcción y la industria, serán los servicios profesionales y el comercio minorista. En una tercera fase, se incorporarían restaurantes y hoteles; y una cuarta prevé la reapertura de actividades culturales y de entretenimiento.

El gobernador de Nueva York también ha comunicado en su comparecencia un aumento de 226 muertes con coronavirus en las últimas 24 horas en el estado, la cifra más baja de fallecidos por la COVID-19 de un día desde el pasado 28 de marzo.

Escribe Carlos Hernández de Frutos.

