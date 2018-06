Fernández Mañueco reconoce que da "vértigo" suceder a Herrera pero se siente "preparado" por la "fortaleza" del partido

Fernández Mañueco ha pronunciado estas palabras en su intervención en el Club de Prensa 'Conversaciones Políticas' de 'El Mundo. Diario de Valladolid' donde ha reconocido: "Me da vértigo pero me considero preparado junto a las personas que me acompañan y eso hace más llevadero el camino".

El presidente del PP de Castilla y León ha defendido que su partido es "ganador" y lo demuestra "gobernando bien". "Tenemos desde luego que hacer un proceso de renovación de actitudes en la forma de conectarnos con las nuevas generaciones", ha destacado, tras lo que ha reconocido que "se ha producido fundamentalmente en la corrupción un proceso de alejamiento, enfado y cabreo", por lo que "el PP debe hacer un esfuerzo por acercarse a esas personas que confiaron para que sigan confiando".

"Si por algo se ha caracterizado siempre el PP es por ser capaz de dar esperanza sobre la base de las realidades y de los hechos que practicamos cada día", ha destacado.

HOJA DE RUTA

Tras esta reflexión ha asegurado su intención de trabajar por conseguir el equilibrio entre lo "público" y lo "privado", a lo que ha sumado su objetivo de consolidar el estado del bienestar con un línea continuísta en materia de impuestos.

En cuanto a infraestructuras Fernández Mañueco ha asegurado que es necesario reflexionar en torno a la existencia de cuatro aeropuertos en la Comunidad aunque ha señalado que "la prioridad" es que todas las capitales estén "bien" comunicadas por ferrocarril con Madrid.

En materia de justicia ha insistido en la necesidad de cerrar un mapa, ya que actualmente esta competencia tiene un estado "hemipléjico" que "genera desigualdades". Así, ha defendido que la Comunidad debe asumir esta competencia siempre que venga "buen financiada".