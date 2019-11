La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide mantener en la cárcel a cinco CDR acusados de terrorismo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional rechaza la excarcelación de los cinco miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que permanecen en la prisión de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 26 de septiembre acusados de preparar actos violentos e integrar un grupo terrorista para lograr la independencia de Catalunya, según ha informado a eldiario.es fuentes jurídicas. Los delitos que les atribuye el juez son pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.

El fiscal Miguel Ángel Carballo se ha posicionado a favor de que continúen privados de libertad en las cinco vistas que se han celebrado en la Audiencia Nacional para estudiar los recursos de apelación contra el auto de prisión provisional presentados por las defensas de Eduard Garzón, Xavier Buigas, Ferran Jolis, Alexis Codina y Guillem Xavier Duch. Para pedir la excarcelación, sus defensas han aludido a la supuesta indefensión que les ha generado el secreto de sumario, algo que no niega la Fiscalía.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal también revisará la situación de otro de los investigados, Jordi Ros, aunque en su caso no se ha celebrado vista, ya que su defensa no lo había solicitado en su recurso de apelación en el que también solicitaba la libertad provisional. El séptimo miembro de los CDR que permanece en prisión provisional, Germinal Tomás, también ha pedido su excarcelación, pero la Sala aún no ha fijado la vista para estudiarlo.

Eva Pous, la abogada que coordina la defensa de los CDR encarcelados, ha asegurado a los medios de comunicación que la situación de prisión preventiva es "insostenible tanto jurídicamente como socialmente". La letrada ha asegurado que los defendidos tienen limitado su "derecho de defensa" al estar encarcelados en Madrid y tener sus abogados en Catalunya y ha insistido en las supuestas "vulneraciones en derechos humanos" de las que han sido objeto desde su detención.

Elaboración de explosivos aunque sin objetivos claros

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón levantó hace casi dos semanas el secreto de la pieza número dos de la causa, la parte de la investigación que afecta a los denominados Equipos de Respuesta Táctica (ERT). Los registros, pinchazos, seguimientos y confesiones de los detenidos que aparecen en esa documentación constatan la elaboración de explosivos, aunque no está claro cuáles iban a ser sus objetivos.

Las alusiones al president de la Generalitat, Quim Torra; a su antecesor, Carles Puigdemont; y a una hermana del expresident también forman parte del sumario del caso. Sin embargo, no hay constancia de que los políticos sepan de ellos o de su actividad. Con quién sí se reunió uno de los de investigados, Ferran Jolis, según él mismo explicó a otro de ellos, es con la hermana de Carles Puigdemont.

Según contó al juez, conoció a Montserrat Puigdemont en verano, en una cena de solidaridad con los presos en Santa Perpètua de Mogoda. Los autos de prisión sitúan ese encuentro en el 15 de septiembre de 2018. El objetivo del encuentro, según Jolis, era "blindar las comunicaciones" entre los hermanos "y también con Gandalf", que es el nombre clave que los investigados utilizaban para referirse a Torra.