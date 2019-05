Gabilondo aspira a ganar y aglutinar "una mayoría efectiva para transformar y reformar la sociedad"

"Me dirijo a todos los madrileños y madrileñas y les convoco a lograr una mayoría de progreso para reformar y transformar, modernizar e impulsar la Comunidad de Madrid", ha clamado Gabilondo ante las más de 3.000 personas que se han congregado en el Auditorio Pilar García Peña del Parque Pinar del Rey, en Hortaleza, según la organización.

Gabilondo ha defendido que solo la propuesta socialista de lucha contra la desigualdad a través de políticas públicas puede "parar esta ofensiva contra los derechos y las libertades que se hace desde tantos ámbitos y que está potenciada, impulsada, propulsada y sostenida por la ultraderecha".

"Tenemos que luchar contra eso con todo nuestro corazón, tenemos que parar eso, tenemos que parar eso en Europa, tenemos que pararlo en España, tenemos que pararlo en Madrid", ha lanzado.

Gabilondo ha defendido que "la mentira no es decir lo contrario de lo que uno piensa" sino "vivir lo contrario de lo que uno dice". "Si nosotros vivimos aquello en lo que creemos, nos convertimos en la mejor llamada electoral que puede haber", ha afirmado.

"El socialismo no es simplemente una jerga, ni es tampoco una secta, ni tampoco es una copia de conceptos, el socialismo es una forma de vivir en relación con los otros, una forma de pensar que por encima de los intereses legítimos individuales están los intereses de lo común", ha aseverado.

Tras reconocer que sus hijos, "como ciudadanos", quieren que gane las elecciones, pero como hijos no están convencidos, Gabilondo ha destacado "la hermosura y la belleza que da a la vida el entregarse a algo en lo que uno cree".

Además, ha señalado que "nada une más que luchar con alguien por algo" y ha dado las gracias al partido por haberse abierto a personas como él, al tiempo que ha afirmado que las siglas son un legado, el legado de Alfredo Pérez Rubalcaba, de Pedro Zerolo, de Pilar García Peña y de Francisco Tomás y Valiente, cuyos apellidos forman parte de la lista.

A los que le critican por no meterse en el barro, Gabilondo ha dicho que los pies en el barro "pero la cabeza no, la cabeza tiene que estar por encima de los pies", y ha asegurado que "la única solución para Madrid es el acuerdo, el consenso, el diálogo, la implicación de todas las fuerzas en la manera de afrontar los problemas".

"Me dicen que estoy enfermo de consenso, ojalá no se me cure nunca", ha agregado, para defender la necesidad de cambio en Madrid porque hay "un 20 por ciento de personas en situación de pobreza". "Aquí va la necesidad de cambiar en Madrid, yo propongo un cambio de gobierno, de la forma de gobernar, de entender la relación con el poder", ha agregado.

Tras acusar al PP de haber utilizado el poder "como patrimonio particular utilizándolo en beneficio propio", ha afirmado que cuando los intereses individuales se ponen por encima de los colectivos "el caldo de cultivo" de la corrupción, y ha afirmado que "hay que cambiar porque este deterioro ha desaprovechado un potencial".

Gabilondo ha defendido la necesidad de vivienda pública y alquiler asequible, mayor inversión en sanidad, educación e I+D+i y empleo de calidad frente a un 80 por ciento de temporalidad en los nuevos contratos y una tasa de paro que duplica la anterior a la crisis.