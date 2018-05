Ángel Garrido: "Yo no juzgo a Cifuentes. Todos cometemos errores"

El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha declarado en una entrevista concedida al diario 'ABC' que él no juzga a Cristina Cifuentes porque "todos en esta vida cometemos errores".

Cree que lo sucedido con ella "ha sido francamente innecesario" y que "es triste que una buena política y una buena presidenta de la Comunidad de Madrid se haya tenido que ir por algo que es absolutamente ajeno a su gestión y a su capacidad política".

"En absoluto" está defraudado con ella porque considera que en lo profesional "ha hecho un trabajo extraordinario por la Comunidad de Madrid. Y en lo personal, Cristina Cifuentes "es una persona absolutamente excepcional, generosa, entregada a sus amigos, es todavía mejor persona que política".

"Todos en esta vida cometemos errores y hacemos cosas de las que seguramente pasados los años nos arrepentimos o hubiéramos querido hacerlas de otra manera. Seguramente el escrutinio al que estamos sometidos últimamente los políticos es difícil de soportar", ha indicado.

"Va a haber que empezar a crear políticos desde una incubadora y vigilados las 24 horas del día para que no tengan ninguna pequeña mácula ni siquiera de comportamiento personal. Y eso es llevar las cosas al absurdo", ha lanzado.

"La relación con Ciudadanos es buena"

Por otro lado, Garrido ha afirmado que Ciudadanos no le ha puesto ninguna condición para apoyarle en la investidura, y ha confesado que la relación con la formación naranja "es buena". "Una vez que mi partido me nombró, hablé con Ignacio Aguado, le solicité formalmente su apoyo, y me dijo que me lo daría. La relación es buena: desde el principio lo ha sido", ha añadido.

Finalmente, ha sugerido que en este año el PP de la Comunidad de Madrid tiene "tiempo de recuperar" la confianza que las encuestas dicen que ha perdido. "En este momento y esta coyuntura tan dura, con un problema muy serio y la dimisión de la presidenta, las expectativas no son las que quisiéramos pero no eran un absoluto desastre, ni muchísimo menos. Creo que estamos a tiempo de recuperar esa confianza", ha dicho.