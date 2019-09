El Gobierno cuestiona que Iglesias sea "depositario de la confianza" para gestionar tras su 'no' a la oferta de julio

El enfrentamiento entre el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos sigue abierto en los medios de comunicación. La portavoz del Consejo de Ministros, Isabel Celaá, ha cuestionado que el grupo confederal sea "depositario de la confianza" tras su rechazo a la oferta que Pedro Sánchez formuló para una coalición en el mes de julio. También ha negado que el presidente en funciones se equivocara este jueves al decir en una entrevista en La Sexta que "no dormiría por la noche" su hubiera cedido Hacienda o Transición Ecológica a Unidas Podemos.

"No fueron capaces de valorar lo que se les ofreció -ha dicho Celaá en referencia a la propuesta de una vicepresidencia y tres ministerios-. Si uno no valora lo que tiene tratándose del Gobierno de España, ¿cómo puede pretender ser depositario de la confianza para gestionar?", se ha preguntado.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz ha insistido en que las elecciones son responsabilidad del resto de partidos: "No queríamos ir a elecciones. Han sido otras fuerzas las que con su bloqueo nos han dirigido de manera inexorable a una repetición electora". "No ha habido ninguna inflexibilidad por parte del presidente", ha sentenciado Celaá antes de insistir en que planteó a Unidas Podemos "distintas fórmulas" para intentar llegar a un entendimiento. "A todas se ha dicho que no", ha zanjado.

También ha negado que el presidente en funciones se comprometiera con Iglesias a formar una coalición antes y después de las elecciones, según ha asegurado el líder de Podemos en una entrevista en Antena 3. "Me dijo que habría Gobierno de coalición y no lo quería, me mintió", ha asegurado.

"Le diré que en absoluto el presidente del Gobierno en funciones mintió en relación al Gobierno de colaboración. Se lo digo de manera clara y subrayada", ha respondido Celaá.