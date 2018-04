El Gobierno sobre el máster Cifuentes: "No sé quién ha demostrado irregularidades"

El Gobierno asegura carecer de opinión sobre si Cristina Cifuentes debe o no dimitir. En estos términos se ha manifestado el ministro de Educación y portavoz del ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en la habitual rueda de prensa tras Consejo de Ministros. Su razonamiento es el siguiente: no hay nada demostrado y hasta que la Universidad concluya su investigación no hay nada que decir.

Moncloa parece obviar que la Universidad Rey Juan Carlos ha decidido expulsar al profesor que dirigía el máster de la presidenta madrileña y también evitan aceptar como un hecho probado las declaraciones de una de las profesoras que declararon ante la Polícía haber sido forzadas por la universidad para fabricar el acta a favor de Cifuentes. "No sé quién ha demostrado irregularidades", ha señalado Méndez de Vigo.

La estrategia del titular de la cartera de Educación es esperar: "Siempre creo que es bueno dejar que las cosas sigan su curso y que los procedimientos se produzcan. No hay que actuar con la cabeza caliente, no hay que dejarse llevar por los impulsos", ha señalado.

Méndez de Vigo ha hecho repetidas referencias a la investigación de la universidad, obviando que esta ya no existe. Es ahora la Fiscalía a quién corresponde avanzar hacia una conclusión sobre el máster de Cifuentes. Si el asunto acaba llegando ante un tribunal, el Gobierno tendrá mucho tiempo para seguir esperando.

Pese a los argumentos esquivos, Moncloa ha cambiado su discurso de la semana pasada en un punto fundamental: ya nadie se apoya en la idea de que Cifuentes "ha dado explicaciones". La nueva posición es la esperar a que las investigaciones arrojen un resultado oficial. Méndez de Vigo ha pedido explicaciones a las formaciones que han planteado una moción de censura en la Comunidad de Madrid: "Tendrán que explicárselo a los madrileños. La estabilidad en la Comunidad de Madrid es un factor capital".