Hernando acusa a Sánchez de pactar con "los amigos de Maduro, los que quieren romper España y los amigos de ETA"

Rafael Hernando ha negado que el contexto "político, social" de hoy justifique la moción de censura. "La izquierda irresponsable y temeraria que sigue sin aceptar su derrota en las urnas", ha sentenciado: "Hoy vota en contra de los presupuestos y luego anuncia que los va a cumplir". A Pedro Sánchez le ha acusado de llegar al Gobierno gracias a "los amigos de Maduro", en relación a Podemos, de los que "quieren romper España", en referencia a los independentistas catalanes, y a "los viejos amigos de la ETA", sobre el respaldo a la moción de EH Bildu. " No sé si será capaz de mirar a los ojos a las víctimas de ETA", le ha llegado a decir al líder del PSOE.

"Estamos comprobando los daños que genera la inestabilidad política", ha afirmado Hernando: "Señor Sánchez, pone en jaque la unidad contra el independentismo, con quienes no sabemos qué ha comprometido".

Hernando ha afirmado, sobre los políticos catalanes presos: "Ni impunidad ni indultos con los delincuentes". Y se preguntó: "¿Cuál es el objetivo de todo esto? Estamos porque Sánchez quiere ser presidente del Gobierno a cualquier precio, sigue sin aceptar lo que dijeron las urnas en 2015 y 2016".

"¿Hasta dónde es usted capaz de llegar por su ambición, poniendo en riesgo la estabilidad política y social?" le ha preguntado a Sánchez, a quien ha acusado de poner "en jaque" la unidad de España "para mendigar el apoyo de quienes hace poco dieron un golpe de Estado contra el Estado". Y se ha preguntado: "¿Va a contar usted a cambio de qué va a obtener ese apoyo?" En su opinión, el líder del PSOE "no tiene un proyecto para España" y "quiere ser presidente del Gobierno cueste lo que cueste". Le ha recordado, también, que Sánchez "perdió las elecciones" y "sacó el peor resultado" para los socialistas en la etapa democrática. "Hoy va a volver a intentar ir a la Moncloa por la puerta de atrás", le ha dicho, porque "la legitimidad la dan los españoles en las urnas y no las gestiones". También se ha referido al nuevo Ejecutivo como un "Gobierno Frankestein".

Rivera, "colaborador necesario" de la moción

Hernando ha cargado contra prácticamente todos los grupos de la oposición bien por su respaldo a la moción de censura de Sánchez o bien por no garantizar su apoyo a Rajoy. A Pablo Iglesias, el líder de Podemos, se ha referido como un "pequeño burgués con chalé y piscina". Pero especialmente duró se ha mostrado con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a quien ha tildado como "colaborador necesario" de la moción de censura por pedir elecciones. "No hiperventile, señor Rivera, no haga aspavientos", le ha dicho.

También le ha recriminado a Rivera que no hubiera querido formar Gobierno en Catalunya a pesar de que Inés Arrimadas ganara las elecciones. "Era más sencillo echarle la culpa de todo al señor Rajoy". "Usted allí se ha manejado con una notable incompetencia". Sobre la sentencia de Gürtel, en la que ha insistido que no se ha condenado al PP, ha preguntado al líder de Ciudadanos: "¿Cómo es posible que haya responsabilizado al Gobierno de unos hechos que ocurrieron en Majadahonda? Usted actúa de cómplice en Andalucía, con Susana Díaz", le ha dicho.

El portavoz popular ha hecho todo un alegato a favor del presidente saliente, que ni siquiera ha seguido su discurso en el Congreso. "Estoy orgulloso de ser del PP y estoy muy orgulloso de tener un presidente como Rajoy que ha trabajado para reconstruir el país que el PSOE dejó desolado", ha dicho. También ha defendido que el PP trabaja "en el servicio de España" y que su presidente "no es rehén de nadie y de nada". Hernando ha tildado a Rajoy de "persona responsable, gran parlamentario y entregado al servicio público por el patriotismo que siente por su país". "Hacer de la corrupción una causa general contra el PP no es solo ponerle en duda a él es poner en duda a un Gobierno intachable", ha considerado.

En su contestación, y a pesar de las palabras de Hernando, Sánchez ha dicho que "siempre" tenderá la mano al Grupo Parlamentario Popular. "Le deseo en lo personal lo mejor y cuenta con mi respeto como expresidente del Gobierno", le ha dicho a Rajoy.