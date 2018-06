Iceta se abre a libertad condicional de los políticos presos tras instrucción

El líder del PSC, Miquel Iceta, se ha mostrado abierto a que, una vez acabe la instrucción y hasta que se celebre el juicio, se pueda "decretar libertad condicional" para los dirigentes independentistas presos, respecto a los cuales ha defendido también el criterio de acercamiento a cárceles catalanas.

"¿Por qué no, acabada la instrucción y hasta el juicio, no se puede decretar una libertad condicional? ¿Por qué no? Es una posibilidad que han de pedir las personas afectadas y los jueces han de valorar, la decisión final será suya", ha dicho en declaraciones a 8TV el dirigente socialista.

Iceta, en declaraciones también esta mañana a Catalunya Ràdio, ha defendido el acercamiento a cárceles catalanas de los dirigentes independentistas en prisión.

Ha explicado así que se abrirán cuatro fases: la primera, hasta que haya auto de procesamiento; después, hasta que se celebre el juicio; posteriormente, mientras el juicio se desarrolle; y en último lugar, en caso de haber condena, mientras se cumple la pena.

"Entraremos en fases diferentes que permitirían no sólo un traslado, sino que alguien podría pedir la libertad condicional. Tienen derecho a pedirlo. Pero quien lo puede acordar son los jueces", ha aseverado, recalcado aún así que el "criterio de cumplimiento de penas cerca del domicilio es el criterio normal que se utiliza en la mayoría de casos".

Pero si bien ha insistido en que, "mientras se está sujeto a autoridad judicial, la decisión de los jueces es fundamental", ha sugerido que el Gobierno "tiene mucho que decir y el criterio general es que las penas se cumplan cerca de casa".

Iceta ha considerado que se ha de demostrar que "hay un respeto efectivo a la separación de poderes", aunque ha resaltado que "los políticos debemos hacer que la situación de las personas sea la más humanitaria posible y, como criterio general, que defendemos para todo el mundo, es que las penas se deben cumplir cerca".

"Es verdad que estamos en un momento en que aún no hay ni pena, estamos en un caso de prisión preventiva, y entonces el Gobierno puede utilizar algunos mecanismos, pero siempre dejando claro que respeta la decisión judicial en un momento en que aún no se ha celebrado el juicio", ha dicho Iceta, que ha admitido que "tener en la prisión a gente no ayuda, es evidente. Pero, más que hablar, nos toca hacer, estar a disposición, intentar ayudar y dar ideas".