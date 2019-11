Iglesias: Sánchez cambia la palabra izquierda por ir en "chaqueta y corbata"

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha ironizado este jueves con que el socialista Pedro Sánchez ha quitado de sus mítines la palabra "izquierda" y ha cambiado hasta tal punto que ahora acude a los actos electorales "con chaqueta y corbata".

"Hoy ya aparece en los mítines con chaqueta y corbata", ha destacado Iglesias rodeado de unas 300 personas en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en un mitin en el que, además de pedir el voto a los socialistas desencantados, ha remarcado que con esta estética busca Sánchez apuntalar su viraje hacia el centro.

El candidato de Unidas Podemos ha defendido que, si su coalición está fuerte, el PSOE no se atreverá a "hacer una coalición blanda", porque entonces, ha avisado, podría ocurrir que "a lo mejor no vuelven a gobernar en España jamás".

Iglesias ha asegurado que "mucha gente del PSOE está alucinando" con su candidato, que en su opinión busca acercarse al PP con la excusa de Cataluña ante una posible desaceleración económica.

En ese contexto ha enmarcado el anuncio de que Nadia Calviño será su vicepresidenta económica de ser presidente tras el 10N. "Eso es un mensaje muy claro al PP: No os preocupéis que, en las medidas económicas, ahora que viene una desaceleración o una crisis, vamos a estar de acuerdo", ha afirmado Iglesias.

Sin embargo, el líder de Unidas Podemos cree que "el plan" de Pedro Sánchez va a fallar porque Unidas Podemos -ha confiado- no se va a hundir y no va a renunciar a estar en el Gobierno para poder desde allí "dignificar la vida de la gente". "Ya hemos aprendido a no ser ingenuos", ha avisado Iglesias.

Y con la subida del salario mínimo a 900 euros como ejemplo, ha reivindicado que "cada avance" que se logra es "irrenunciable" y que por eso los poderes económicos aspiran a que Unidas Podemos no tenga poder.

"Tienen miedo de que lleguemos al Gobierno porque eso puede convencer a muchos ciudadanos de que, por muchas diferencias que tengan con el coleta y con su banda, son los únicos que defienden a su familia", ha defendido Iglesias en un acto en Bilbao en el que ha pedido además el voto para Unidas Podemos para evitar una "recentralización".