Irene Montero anuncia ahora que Podemos negociará con Errejón antes de las autonómicas para buscar "la máxima unidad"

La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, ha anunciado esta mañana que su partido negociará con la plataforma de Íñigo Errejón ante de las elecciones autonómicas para buscar "la máxima unidad" e impedir que "los trillizos reaccionarios" (en alusión al pacto de las derechas de Andalucía) se hagan con el control de la Comunidad de Madrid. El anuncio supone un giro de 180 grados en la postura que la dirección de Podemos mantuvo desde el día en que Errejón anunció su intención de concurrir con una candidatura propia, Más Madrid, a las autonómicas de mayo. Desde entonces varios portavoces de Podemos negaron que fuesen a negociar con la plataforma de Carmena y Errejón antes del 26 de mayo, la fecha marcada para los comicios.

Distintos dirigentes de Podemos aseguraron durante las últimas dos semanas que sí hablarían con Más Madrid tras las autonómicas pero igual que pretenden hacerlo con PSOE o con otras fuerzas políticas de izquierdas. La postura de Pablo Iglesias de no buscar un acuerdo con Errejón motivó el pasado viernes la renuncia de su secretario general en Madrid, Ramón Espinar, que anunció su retirada de la vida pública.

eldiario.es ha publicado este domingo que Iglesias tenía decidido que Podemos concurriese contra el partido de Errejón. Dirigentes del entorno de Iglesias aseguraron a este medio que esa era la idea que el líder de Podemos llevaría al Consejo Ciudadano, el máximo órgano entre asambleas, convocado para este miércoles con el objetivo de cerrar la crisis interna. Según esas fuentes, Iglesias se mantendría firme en su posición pese a las presiones de los territorios que abogaban por abrir la puerta a un acuerdo con Errejón.

Todavía el sábado en una entrevista en La Sexta Noche, Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos y persona muy próxima a Iglesias, mantuvo esa misma posición alegando que Errejón se había situado fuera del partido.

Este lunes Montero ha afirmado que Podemos hablará también con Errejón antes de esos comicios para buscar "la máxima unidad para echar al Partido Popular".

"Unidos Podemos está en la máxima disposición para hablar con todo el mundo igual que lo hicimos en España para echar al Partido Popular y hacerlo en la Comunidad de Madrid, aseguró esta mañana la portavoz parlamentaria en un corrillo con periodistas a las puertas del Congreso.

¿ Con todo el mundo incluye a Íñigo Errejón? preguntaron los periodistas.

"Por supuesto, nosotros tenemos una hoja de ruta que es lo que han marcado los inscritos en la que tenemos que construir una candidatura de unidad lo más participada posible, ayer tuvimos un encuentro programático, Izquierda Unida, Podemos y todos los compañeros están trabajando para que esa candidatura sea lo más participada y lo más unitaria posible y después hablaremos con todos los actores incluido el partido de Iñigo Errejón y por supuesto en nuestra voluntad está y estará siempre encontrar la máxima unidad posible para echar al Partido Popular, que es nuestra máxima prioridad política".

Ante una segunda pregunta de la prensa sobre si esas conversaciones se producirían antes y no después de las elecciones de mayo, Irene ha insistido durante una larga explicación: "Nosotros tenemos que hacer el máximo proceso de unidad me refiero antes de las elecciones, primero tendremos que construir una candidatura en un proceso lo más participado y unitario posible, ahí está invitado todo el mundo a nuestros encuentros programáticos y por supuesto después habrá que hablar con todos los autores que aunque no hayan querido sumarse a ese proceso quieran que en la Comunidad de Madrid no gobiernen los trillizos reaccionarios, tampoco Ciudadanos y por tanto eso incluye por supuesto la posibilidad de llegar a un acuerdo con el partido de Íñigo Errejón".

Montero también ha rechazado que Podemos esté trabajando para plantar cara a Carmena en las municipales. eldiario.es ha publicado este lunes que Pablo Iglesias sondeó esa posibilidad en conversaciones con la dirección de Izquierda Unida durante este fin de semana después de comprobar que la alcaldesa descartaba incluir al Ex Jemad Julio Rodríguez en su lista a la alcaldía.

"Nos entristece que Manuela Carmena haya decidido prescindir de todos los apoyos y la compañía que le permitió ganar en 2015 pero seremos responsables", dijo Montero para descartar esa posibilidad.