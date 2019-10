La JEC obliga a Vox y Más País retirar sus anuncios electorales en Facebook, denunciados por el PP

En ambos casos, la JEC recuerda que, según establece el artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), "desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales".

A su juicio, tanto los anuncios de Vox como los del partido que lidera Íñigo Errejón vienen a reivindicar el voto para las respectivas formaciones y su contratación supone una vulneración de la prohibición establecida en la ley.

"El hecho de que no se pida expresamente el voto del elector no es motivo para no considerar como propaganda electoral cualquier actividad que directa o indirectamente pretenda la captación de sufragios", recalcan las resoluciones recogidas por Europa Press.

Además de ordenar la retirada de esos anuncios, la JEC apercibe a Vox y a Más País recordando que "en caso de reincidir en una conducta similar, se procederá a incoar el correspondiente expediente sancionador.

Hace una semana fue Ciudadanos que denunció una campaña publicitaria similar de Unidas Podemos en Facebook y la JEC también ordenó la retirada de los anuncios.

Las resoluciones de la JEC son firmes en vía administrativa y a los partidos apercibidos sólo les queda interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses.