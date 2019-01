Junqueras espera "alguna propuesta" de Sánchez para que ERC apoye los presupuestos

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, afirmó que su partido no apoyará los presupuestos para 2019 del Gobierno socialista "a menos que Sánchez haga alguna propuesta".

"Aprecio los esfuerzos, y es obvio que le prefiero a él antes que a otro Gobierno", dice el dirigente republicano en una entrevista que publica hoy el diario italiano "La Stampa", realizada en la cárcel de Lledoners (Barcelona) donde se encuentra en prisión preventiva.

Junqueras no menciona en la entrevista ninguna propuesta concreta, como la de que el Gobierno inste a la Fiscalía a retirar los cargos de rebelión y sedición contra los líderes independentistas procesados, y que algunas fuentes han apuntado, y se limita a decir que espera "alguna oferta".

El líder de ERC se muestra realista cuando el entrevistador le señala que una parte del independentismo acusa a su partido de frenar excesivamente el proceso.

"Nadie tiene más prisa que yo, pero yo debo hacer que aquello que quiero para mi gente se pueda realizar efectivamente", responde.

Aunque aclara que, pese a las diferencias con el huido expresidente catalán, Carles Puigdemont, "en el fondo estamos de acuerdo, queremos un referéndum acordado con el Estado español".

Acerca del próximo juicio a los responsables del "procés", Junqueras, en prisión provisional desde el 2 de noviembre de 2017, dice sentirse "en el fondo contento".

"Me han reducido al silencio con la fuerza, encerrándome tras estos barrotes, y ahora por fin tendré la oportunidad de explicar a los españoles y a los europeos que no hemos cometido ningún crimen, que organizar un referéndum no está castigado en el código penal. Quien tiene la razón no ve la hora de hablar".

No obstante, no se hace ilusiones sobre la posibilidad de una sentencia positiva: "hasta ahora no ha habido nada justo, tanto que los tribunales de media Europa han reconocido que no hubo violencia en Cataluña".

"Los próximos años de mi vida no serán fáciles, pero mi propósito sigue siendo una Cataluña independiente en una Europa federal, con instituciones más fuertes", asegura.

Junqueras, que hace unos meses anunció que se presentará como cabeza de lista de su partido a las elecciones europeas de este año, también habla sobre el ascenso de la ultraderecha en Europa y en España, en el caso de Vox.

"Me espanta este ascenso y ver que se deja ahogar a las personas en el mar me impulsa a proseguir la batalla europeísta", afirma.

En lo personal, dice que su ánimo sigue "fuerte" y que "la prisión es la prueba de que hemos sido coherentes".