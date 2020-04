Junts se abstendrá en la prórroga del estado de alarma y no se opondrá a los decretos leyes

En un comunicado, recogido por Europa Press, la portavoz parlamentaria de Junts, Laura Borràs, recalca que si bien no está en contra del estado de alarma sí cuestiona cómo lo ha aplicado el Gobierno. "Nos mantenemos en la abstención porque (el estado de alarma) llegó tarde y mal", ha señalado Borràs, apuntando que en otros países se ha trabajado de forma descentralizada y la gestión, ha asegurado, ha sido "más efectiva".

Pese a que Junts no acudirá al Pleno presencialmente, sí someterán a votación una propuesta que reclama que "se garantice la privacidad de sus ciudadanos" después de que el Gobierno haya anunciado que lanzará una aplicación para controlar los teléfonos móviles con el objetivo de frenar la pandemia. En ese texto, los independentistas catalanes también pide la coordinación del Estado con las administraciones autonómicas por ser éstas, según subrayan, as que está gestionando la sanidad todos estos años".

Junts viene justificando su ausencia de las sesiones plenarias "por coherencia" con el confinamiento que están padeciendo los ciudadanos y por eso ha criticado la decisión de la Junta de Portavoces del Congreso de recuperar a partir de la próxima semana la actividad en el Congreso porque considera que es "temeraria", más aún "sin tener un plan de diagnóstico y tests masivos".

APOYARÁ EL DECRETO CONTRA LOS DESPIDOS

Además, los independentistas catalanes han avanzado que votarán a favor de los dos decretos de medidas laborales impulsados por el Ejecutivo porque cree que son "necesarias" pese a que se han hecho, a su juicio, "con precipitación" y son "mejorables", por lo que respaldarán su tramitación como proyecto de ley para introducir algunas mejoras.

Pero se abstendrán en el decreto de medidas económicas porque aunque integra una serie de medidas que Junts venían reclamando, algunas de ellas se quedan "cortas", no están o directamente no respalda. En concreto, critican que el decreto no incorpore la moratoria de impuestos a autónomos y pymes, que se subvencione con 15 millones de euros a las televisiones privadas y que se recorten los fondos destinados a políticas activas de empleo .