Kurz solo ve margen para negociar la relación futura entre la UE y Reino Unido

El canciller federal austríaco, Sebastian Kurz, descartó hoy cualquier posibilidad de renegociar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), aunque ve margen para detallar y definir mejor algunos aspectos sobre la futura relación entre ambas partes.

"El acuerdo de salida (de la UE) es bueno, se ha negociado durante un año y medio. Además, existe una declaración que define la futura relación y en ese texto se pueden detallar y definir algunas cosas, ahí tenemos algo de margen que debemos aprovechar", dijo Kurz a su llegada a la cumbre de líderes comunitarios en Bruselas.

"Todos tenemos interés, tanto el Reino Unido como los 27 de la UE, para evitar un 'brexit' duro. He telefoneado con Theresa May y ella sabe que no puede haber una apertura del acuerdo de salida", agregó el canciller, cuyo Gobierno preside este semestre la UE.

"Mientras sigue la esperanza de que podamos acercarnos un poco y ojalá que (la primera ministra británica, Theresa) May consiga una votación con su correspondiente mayoría", concluyó.

Los Veintisiete escucharán hoy la exposición que haga May y debatirán después sobre qué garantías pueden conceder para facilitar la ratificación en Londres, pero han dejado claro que no habrá una renegociación del acuerdo alcanzado el pasado 25 de noviembre.