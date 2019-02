MINUTO POLÍTICO | El inicio de la precampaña

El ministro del Interior no quiere dejar la política tras sus ocho meses en el cargo. En una entrevista en Los Desayunos de TVE, Fernando Grande-Marlaska no se descarta para las listas electorales del PSOE de las generales, al asegurar que tiene un "compromiso de lealtad" con el partido y con Pedro Sánchez. "Si entienden que yo pueda apoyar a ese proyecto, lo haré", dice Marlaska, que añade que a él le gustaría "colaborar con un proyecto del cual me siento absolutamente cómplice en estos momentos".

Sobre si preferiría ir en la candidatura de Bilbao, su ciudad natal, o la de Madrid, Marlaska no se ha descartado de ninguna. "Soy bilbaíno, adoro mi ciudad, pero me siento muy feliz en Madrid. Desde 2003 que llegué me siento madrileño. Pero nunca dejaré de ser bilbaíno", señala el ministro, que asegura que no tendría problema en "adaptarme" a dar mítines.

Marlaska se suma así a sus compañeras de las carteras de Educación y Justicia, que el pasado viernes también se ofrecieron a ir en las listas.