Montero, sobre el Ingreso Mínimo Vital: "Se presentará en tiempo y en forma"

El Gobierno tiene la intención de tener listo el Ingreso mínimo Vital en mayo tras las discrepancias internas que han surgido entre la vicepresidencia de Derechos Sociales que pilota Pablo Iglesias y algunos departamentos, como el de Hacienda o el de Inclusión y Seguridad Social, a cuenta de cuándo poner en marcha esa renta mínima. Iglesias apostó por hacer una medida temporal hasta que estuviera preparado el proyecto que dirige José Luis Escrivá y desde Moncloa le desautorizaron; pero ahora la portavoz ha admitido que lo que "ha acordado el Gobierno es acelerar la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital" que tendrá carácter permanente, es decir, que seguirá vigente cuando pase la pandemia.

La intención es que la medida esté lista en el mes de mayo, según han reconocido la portavoz e Iglesias; pero la nueva divergencia había surgido en torno a la fecha de presentación. La vicepresidencia segunda dio por hecho que este jueves comparecerían en rueda de prensa Iglesias y Escrivá para dar cuenta del proyecto, pero a primera hora de la mañana el ministro de Inclusión y Seguridad Social lo desconocía, según ha admitido en una entrevista en la Cadena Ser.

La portavoz del Ejecutivo ha enfriado esa posibilidad: "No me gusta anticipar ninguna cuestión que no esté determinada, que no este cerrada y que el Gobierno conozca en su totalidad. La propuesta se presentará en tiempo y en forma por parte del ministro Escrivá y del propio vicepresidente de Derechos Sociales".

También Iglesias había admitido en La Sexta que aún quedaban flecos por cerrar. "Viene un trabajo muy difícil. Toca acelerar los plazos y tenerlo listo en mayo", ha aseverado: "Mi equipo y yo nos vamos a dejar la piel para que esta prestación se pueda cobrar lo antes posible. El compromiso que alcanzamos el presidente y yo es que fuera en mayo".

La portavoz ha reiterado que el Ingreso Mínimo Vital es una promesa del acuerdo programático suscrito por PSOE y Unidas Podemos y una "prioridad" para ambas formaciones. "Lo que se ha planteado es una cuestión de la velocidad de la presentación, de la capacidad de presentarla en su conjunto", ha admitido Montero sobre las discrepancias: "En los últimos días se ha planteado la necesidad de agilizar este proyecto tal y como se venia trabajando o incluso alguna propuesta de ingreso mínimo vital puente. Lo que ha acordado el Gobierno es acelerar la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital una vez que el esquema básico es en el que se venía trabajando. La intención es que en el mes de mayo podamos presentar esta prestación", ha zanjado.

"El pacto avanza, cada día está más cerca"

Montero ha comparecido para explicar los primeros encuentros que ha mantenido Sánchez este jueves por la mañana con los grupos parlamentarios para explorar los mimbres para un posible acuerdo de "reconstrucción" que haga frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del coronavirus. Moncloa ha informado de que el presidente propone una Mesa de Reconstrucción económica y social a todos los grupos que conforman el arco parlamentario.

Fuentes conocedoras de los encuentros explican que la idea es que "en principio" se constituya una única mesa conformada por las fuerzas políticas parlamentarias, que se podría desmembrar en comisiones de trabajo y que, "en paralelo" se desarrolle un acuerdo "interinstitucional" entre el Estado las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La tercera pata sería la "revitalización del diálogo social" con patronal y sindicatos. Así lo ha expuesto también la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. "El pacto avanza, cada día está más cerca", ha afirmado al finalizar la ronda de contactos telemáticos de este jueves.

Montero ha apremiado al PP a sumarse a esa mesa que el Ejecutivo quiere que empiece a trabajar la semana que viene después de que Pablo Casado haya dilatado hasta la próxima semana el primer encuentro con Sánchez. La portavoz ha reiterado que no se entendería que el principal partido de la oposición se "autoexcluya" de de la negociación. Vox y la CUP son los únicos partidos que por ahora han rechazado la llamada de Sánchez.

La portavoz ha agradecido la "disponibilidad" que han mostrado las formaciones con las que Sánchez ha dialogado en la mañana de este jueves: Unidas Podemos, Ciudadanos y el Grupo Plural. El menos entusiasta ha sido el diputado del BNG Néstor Rego, que ha advertido al presidente de que ve complicado un acuerdo en el que se está instando a participar a la derecha y le ha hecho llegar varias propuestas, como la reducción del gasto militar, una nueva política fiscal que grave a las grandes empresas o caminar hacia un nuevo modelo productivo. El Gobierno espera una decisión de la formación nacionalista gallega próximamente.

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, considera que el pacto puede "salir adelante" si se sientan el Gobierno, la oposición, las comunidades y los agentes sociales para trabajar en un un plan de contingencia sanitaria, un plan de reactivación económica y un plan de protección social. No obstante, ha cargado contra el vicepresidente Iglesias. "Es muy importante que el Gobierno deje la retórica y empiece a concretar", ha advertido a Sánchez, que no ha trasladado ninguna propuesta a sus intelocutores más allá de la mesa. Arrimadas ha advertido de que si los pactos "se orientan a que (Pablo) Iglesias nos dé sermones bolivarianos, no van a ir a ningún lado".

Por su parte, la portavoz de JxCat, Laura Borrás, ha asegurado que participarán en la mesa, pero ha avisado de que no lo harán en "una reconstrucción nacional en clave española". "No compartimos la idea de fortalecer el estado autonómico, nosotros como independentistas, estamos por los derechos, por el ejercicio del derecho a la autodeterminación y para ser capaces, en el futuro, de gestionar esta y cualquier tipo de crisis con el máximo de competencias, las que proporciona ser un Estado", ha expresado en un vídeo difundido posteriormente.

Más País y Compromís han transmitido al presidente su apoyo a la búsqueda de un pacto para la reconstrucción, pero le han pedido que aborde una nueva fiscalidad más progresiva. El diputado de Más País, Íñigo Errejón, ha reclamado a Sánchez que impulse medidas "rápidas y contundentes" antes que "fotos de familia", si bien le ha dejado claro que su intento de pacto nacional le parece bien. Desde Compromís, su diputado, Joan Baldoví, ha recalcado su disposición a participar en "cualquier mesa donde se aborden soluciones". Han sido sus palabras al presidente en referencia a la Mesa para la Reconstrucción Económica y Social que quiere crear la semana próxima con los partidos políticos, informa EFE.

El PNV también participará en la mesa, aunque advierte al Gobierno de que la "prioridad" debe ser la recuperación económica y el mantenimiento del empleo. "Ni esta mesa ni el estado de alarma pueden sustituir ni absorber las competencias autonómicas y, en particular, el autogobierno de Euskadi. Hay que promover la cooperación interinstitucional", afirma la formación nacionalista vasca en un comunicado tras la videoconferencia de Aitor Esteban con el presidente.