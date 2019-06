Nicaragua no permitirá que "pedazos de odio" impongan su modelo, dice Murillo

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo este lunes que no permitirán que "esos pedazos de odio", en alusión a los opositores, impongan su modelo en el marco de la crisis que estalló hace más de un año y que ha dejado cientos de muertos y de heridos, y decenas de miles en el exilio.

Murillo, esposa del presidente del país, Daniel Ortega, declaró a través de medios oficiales que "la tentación de unos cuantos, de pervertir el buen corazón de los nicaragüenses, no puede alterar el buen rumbo que nuestra Nicaragua cristiana y solidaria lleva".

"No repetición es lo que hemos proclamado en nuestra Nicaragua. No repetición", remarcó Murillo.

El Ejecutivo tilda las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega que comenzaron el 18 de abril de 2018 por una impopular reforma a la seguridad social como un fallido intento de golpe de Estado.

Murillo sostuvo que garantizarán que no se repitan esas manifestaciones, porque "no puede ser que unos cuantos despistados pretendan alterar ese buen rumbo que las mayorías queremos en Nicaragua".

Explicó que cuando se refieren a "no repetición queremos decir no perversión de querernos trasladar modelos que no nos son propios, que nos son ajenos".

"No vamos a permitir, ninguno de nosotros, que esos pedazos de odio que todavía andan por allí, que preocupan a algunos porque no es propio de nicaragüenses, son patrones y modelos ajenos que nos quieren imponer, patrones y modelos ajenos que unos cuantos, todavía confundidos, pretenden extender", señaló.

Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 326 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 594 y el Gobierno reconoce 200.

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega.