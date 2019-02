Oltra: Va a ser una Semana Santa de pasión y, esperemos que de resurrección

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha sostenido que la decisión del presidente del Gobierno de que las elecciones generales sean el 28 de abril es una "prerrogativa" suya y "no se pronuncia", aunque ha augurado: será "una Semana Santa de pasión, y esperemos que de resurrección".

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Oltra ha admitido que una convocatoria de elecciones "es un momento en el que, en cierta medida, las cosas se quedan en 'stand by'" aunque ha asegurado que el Gobierno valenciano "sigue su hoja de ruta en defensa de los intereses valencianos".

La portavoz, que ha reconocido que han "seguido con atención" la rueda del prensa del presidente Pedro Sánchez, ha asegurado que el Consell "no se pronuncia sobre la adecuación o no de una convocatoria que no es de su ámbito competencial".

"Es una prerrogativa de la que ha hecho uso y ha explicado las razones por las que las convoca, y el Consell no tiene nada que decir sobre la elección de la fecha. En todo caso, será una Semana Santa de pasión, y esperemos que de resurrección, que también estará bien", ha añadido.

Respecto a la agenda valenciana, ha afirmado que el Consell "sigue su hoja de ruta en defensa de los intereses valencianos tanto en asuntos de Hacienda, de financiación, de inversiones o cualquier otra cuestión -ha insistido- que nos haga avanzar".

Como ejemplo, ha recordado que este viernes, el pleno del Consell ha acordado la modificación de la comisión bilateral Generalitat-Gobierno por una permanente, en la que presidencia y vicepresidencia estén de manera fija y el resto, en función de la temática y de común acuerdo.

"Obviamente, la convocatoria de elecciones siempre es un momento en el que, en cierta medida, las cosas quedan en 'stand by' hasta que haya nuevo gobierno desde la disolución de las cámaras", ha indicado.

Ha sostenido que "es indudable" que la agenda valenciana donde "se resintió" fue en la votación en contra de los Presupuestos Generales del Estado.

"¿Eran los presupuestos que hubiera hecho el gobierno del Botànic? No. Hubiera ido más allá, tanto en la agenda valenciana como en la social, que son los aspectos que nos han caracterizado como gobierno", según la también dirigente de Compromís.

"Pero también es indudable que esos presupuestos eran mucho mejores que los de Rajoy para el territorio valenciano y para el resto de territorios de España", ha añadido.

En este sentido, ha argumentado que "suponían avances" como el aumento de la dotación para personas en situación de dependencia, aumento de los permisos de paternidad o mayor dotación para la lucha contra la pobreza, sobre todo infantil, y ahora "se han quedado en el tintero".

Además, ha señalado que las inversiones territoriales eran "mucho más importantes que las del presupuesto anterior y tenían margen de mejora en el debate" pero al ser rechazadas "con las enmiendas a la totalidad de la derecha y de los partidos catalanes, ya no se da esa posibilidad de mejorar en la tramitación parlamentaria".

"La agenda valenciana, por lo que toca al Gobierno del Botànic sigue adelante, sin duda, con esos cinco ejes que hemos aplicado durante toda la legislatura y que han hecho que los valencianos vivan mejor ahora", ha reiterado.

"Y así vamos a seguir hasta la convocatoria de elecciones y la formación del próximo gobierno que, pensamos, reeditará un Botànic 2", ha concluido.