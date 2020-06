El PP quiere que el Senado apruebe una declaración en defensa de Cristóbal Colón y el "legado español" en EEUU

El Partido Popular ha presentado este martes en el Senado una propuesta de declaración institucional en la que pide defender a Cristóbal Colón, así como "el legado español en EEUU" ante "los ataques y los daños causados en diferentes ciudades americanas, contra estatuas y bustos de Colón, Fray Junípero Serra o Miguel de Cervantes, así como su retirada de distintos organismos oficiales, entre ellos el Capitolio de California", en el contexto de las protestas que están teniendo lugar en el país norteamericano a raíz del asesinato de George Floyd por parte de un agente de policía en la ciudad de Mineápolis, el pasado 25 de mayo.

"Cuando hoy se abren falsos debates acusando a Cristobal Colón de genocida, o se persigue al español como si fuera una lengua ajena, no solo se falta a la verdad, sino que se desprecia una parte crucial de la historia de los Estados Unidos. De hecho, no por desconocido es menos cierto que mientras Francia y Gran Bretaña hasta 1924 no consideraron a los indígenas como ciudadanos, las leyes de nuestro país les dieron desde el primer momento esa consideración", apunta el PP en su propuesta, que para salir adelanta necesitará de la unanimidad de todos los grupos del Senado.

Los populares consideran que "la cultura española en los Estados Unidos ha sido una parte esencial en el origen y el desarrollo de este país en los últimos siglos". "El legado español es innegable, aunque sea desconocido por muchos. Desde Colón, pasando por Fray Junípero Serra, Ponce de León o Bernardo de Gálvez dejaron un extraordinario testimonio de la influencia española en el origen y en el propio diseño de Estados Unidos, y de la misma forma, en su exitosa historia de independencia y consolidación como nación libre", señala el texto.

La formación de la que su portavoz en el Senado es Javier Maroto, denuncia se está "abriendo un frente político contra la memoria histórica no solo en las calles, sino también dentro de las instituciones y los edificios públicos". Por eso el PP considera que "la mejor manera de hacer hoy frente a los enemigos de lo español es transmitir a las nuevas generaciones la cultura, la historia y el verdadero legado hispano de Estados Unidos, tan vinculado a una cultura de integración y de libertad".

Finalmente, el texto propuesto por el PP insta al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Embajada de España en los EEUU "a defender" la historia española "y dar a conocer tan importante legado".